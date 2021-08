A aposta do WhatsApp em novas funcionalidades é algo que vemos há vários anos. Este serviço de mensagens tem revelado novidades importantes e que mudam completamente a sua utilização, levando-a para novas áreas.

Com este ritmo de inovação, é natural que surjam novidades como a que foi agora apresentada. As fotos e vídeos de visualização única chegaram finalmente ao WhatsApp, permitindo aos utilizadores ter um maior controlo sobre o que partilham.

Esta novidade agora revelada vinha a ser testada há já algumas semanas nas versões beta do WhatsApp. Quer dar aos utilizadores a possibilidade de gerirem com as suas fotos e vídeos são partilhados com outros contactos.

Estes passam a poder ser vistos apenas uma vez, para assim não poderem ser partilhados ou guardados. Garantem ainda que não vão ocupar espaço no dispositivo do recetor, uma vez que não vão ser gravados localmente.

Estas fotos e vídeos passa a ser de visualização única, ou seja, desaparecem da conversa após terem sido abertos. Desta forma, dão aos utilizadores ainda mais controlo sobre a sua privacidade.

Tal como todas as mensagens que são enviadas no WhatsApp, os ficheiros de visualização única são também protegidos por encriptação ponto a ponto, ou seja, o WhatsApp não os consegue ver. Estes ficheiros serão também assinalados, de forma clara, com um novo ícone de visualização única.

Após a foto ou o vídeo ter sido aberto e visualizado, a mensagem irá aparecer como "aberta". Assim, o WhatsApp consegue para evitar qualquer confusão sobre o que estava a acontecer na conversa naquele momento.

O WhatsApp tem regras muito específicas para o acesso às fotos e vídeos de visualização única. Alerta que estas podem ser capturas ou gravadas do ecrã com os ficheiros multimédia abertos antes de desaparecerem

Do que o WhatsApp revelou, esta é já uma novidade que está a chegar aos utilizadores do serviço, sendo alargada a partir desta semana. As novas versões da app, que vão chegar em dias, vão trazer para todos a novidade das fotos e vídeos de visualização única.

Está assim apresentada e aberta a todos uma das novidades mais interessantes do WhatsApp dos últimos tempos. O controlo sobre as fotos e vídeos que partilhamos está finalmente dado ao utilizador, que pode assim escolher quais são permanentes ou as que são temporárias.