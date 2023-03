Este homem não limpava o PC há seis anos… O resultado é, como diz o próprio, “embaraçoso”

Pelo Reddit, passam muitas histórias e, consequentemente, são partilhados muitos ensinamentos. Hoje, vamos dar-lhe um exemplo. Se não tem o hábito de limpar o seu PC, o resultado pode assemelhar-se ao que este utilizador partilhou com a comunidade.

O utilizador jbclassic6889 partilhou, na rede social Reddit, algumas fotografias do estado do seu PC, onde vemos um equipamento afundado numa espessa camada de pó, dando sinais de que não é submetido a uma limpeza regular.

Como o próprio utilizador refere, "é embaraçoso". Afinal, não são imagens de "um PC antigo que estava guardado", mas antes do PC que utiliza diariamente para jogar e que, segundo conta, não era aberto desde há seis anos, quando foi comprado por ele.

Surpreendentemente, funciona bem.

Disse na publicação, no Reddit.

A sujidade acumulada, e partilhada pelo utilizador, pode servir para alertar os restantes que devem garantir a manutenção do hardware das suas máquinas. Apesar de se aconselhar a visita a um profissional, se tiver o conhecimento, os materiais e algumas horas livres, é uma tarefa que pode realizar em casa.

A saúde de um computador não é assegurada apenas pela manutenção do software. A par disso, é importante que mantenha não só o pó, mas também a humidade, afastados do seu hardware, uma vez que podem ambos danificar o seu equipamento. Esta tarefa é muitas vezes adiada demasiado tempo e pode afetar o desempenho do seu computador.