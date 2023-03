A Microsoft quer criar a sua loja de jogos e apps para o Android e o iOS

As medidas que a União Europeia prevê aplicar no Android e no iOS podem abrir caminho para algumas novidades da Microsoft. Ao obrigar à presença de outras lojas de apps, cria um novo mercado que a gigante do software quer aproveitar de forma única, com propostas para combater a Google e a Apple.

Microsoft quer criar a sua própria loja de apps móveis

Em breve, e se tudo correr como é previsto, tanto a Google como a Apple vão inevitavelmente ter de abrir os seus sistemas operativos móveis. As suas lojas de apps deixam acima de tudo de ser exclusivas e vão ter de permitir que outras possam ser usadas nos dispositivos com Android e com iOS.

É este campo que a Microsoft quer agora aproveitar para ganhar ainda mais terreno, passando a ser também uma proposta a ter em conta. Esta deverá ser uma realidade já em 2024, caso a compra da Activision Blizzard seja autorizada pelas autoridades.

Esta imposição parece fazer sentido, uma vez que a Microsoft deverá focar a sua loja em ofertas de jogos. Esta deverá ter propostas suas e de outros parceiros seus. A sua ideia é disponibilizar os títulos criados para a XBox em qualquer ecrã e assim conseguirá fazê-lo para os smartphones e tablets.

Quer combater o Android e o iOS com as suas propostas

A ideia desta loja de apps para o Android e para o iOS não é nova, mas foi agora reafirmada por Phil Spencer numa entrevista ao Financial Times. Já antes, e no processo de compra da Activision Blizzard, tinha sido avançada a ideia de criar uma loja nos registos regulatórios apresentados.

Phil Spencer não avançou muitos detalhes sobre estes planos, mas muito fica claro. A Microsoft quer ganhar uma vantagem sobre a Google e sobre a Apple. Esta loja, que inicialmente deverá ser focada em jogos, poderá mais tarde ser alargada para outras propostas. Aqui entram certamente as apps da Microsoft e de outros parceiros.

Esta é uma jogada inteligente da Microsoft, que se irá aproveitar de uma imposição colocada ao Android e ao iOS. As mudanças que o Regulamento Mercados Digitais traz parecem inevitáveis e esta nova loja da gigante do software poderá ser a forma da gigante do software conseguir entrar numa área que até agora era impossível.