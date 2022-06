CPUs Intel Meteor Lake ultrapassarão os 6,50 GHz com o mesmo consumo que os Alder Lake

A Intel lançou os seus novos processadores Alder Lake de 12ª geração. No entanto, a fabricante californiana já está a pensar na próxima geração e na seguinte, nomeadamente os Intel Core Meteor Lake.

E de acordo com as recentes informações que foram agora reveladas, os CPUs Intel Meteor Lake podem conseguir ultrapassar os 6,50 GHz com o mesmo consumo dos chips de processamento da atual geração.

Intel Meteor Lake pode ultrapassar 6,50 GHz com o consumo dos Alder Lake

Novas informações foram divulgadas na rede social Twitter acerca de um processador Intel Meteor Lake para computadores portáteis. Os dados, revelados através de imagens, mostram o design interno do chip e estes detalhes deveriam ser apresentados apenas na próxima semana, durante o evento IEEE VLSI Symposium 2022.

As informações mostram um dos modelos do processador Intel Core da 14ª geração de alto desempenho para portáteis, criados com base no fabrico Intel 4, o qual dá o pontapé de saída ao processo de 7 nm da fabricante taiwanesa TSMC. E os dados mostram que, comparativamente ao atual processo Intel 7, com litografia de 10 nm, a fabricante da Califórnia poderá aumentar as frequências dos seus processadores em até 20% sem aumentar o consumo energético, comparativamente com os CPUs Alder Lake da atual geração.

Assim sendo, várias fontes indicam que os chips poderão alcançar frequências mais altas. E, desta forma, talvez seja possível vermos no futuro frequências acima dos 6,00 GHz através de arrefecimento de ar. E também nas imagens podemos ver que há também menção de uma melhoria extra de 5% no desempenho com frequências altas.

Portanto, os Intel Core Meteor Lake podem alcançar frequências a rondar os 6,60 GHz, uma vez que os atuais Intel Core i9-12900KS chegam aos 5,50 GHz.

Mas, claro está, estas informações ainda são muito "verdes" e teremos ainda que esperar um longo tempo até que esta geração de processadores seja apresentado, o que se espera apenas a partir da segunda metade do próximo ano de 2023.