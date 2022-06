Programadora do Google Cloud calculou o pi para 100 biliões de dígitos

O pi (π) é um vasto número e, como tal, muitos apenas conhecem os primeiros três, ou seja, 3,14, muito em parte devido às aulas de matemática, onde o número é usado para o cálculo do perímetro de uma circunferência.

No entanto, recentemente uma programadora do serviço Google Cloud conseguiu calcular o pi para 100 biliões de dígitos, tendo assim ultrapassado o seu antigo recorde de 31,4 biliões de dígitos.

Calculados 100 biliões de dígitos do pi com o Google Cloud

A engenheira e programadora do Google Clous, Emma Haruka Iwao, bateu o seu próprio recorde alcançado há três anos, em 2019, quando conseguiu calcular o valor do pi até 31,4 biliões de dígitos. No entanto, esse recorde foi batido pela mesma funcionária que conseguiu agora encontrar o valor do pi até 100 biliões de dígitos. E, curiosamente, o último número encontrado é '0' (zero).

Para o efeito, foi usada a mesma ferramenta do recorde anterior, o y-cruncher do Google Cloud. O processo de pesquisa teve início em outubro de 2021 e as máquinas demoraram até março de 2022 para o concluir. Além disso, no recorde anterior de 2019, o processo demorou 121 dias e agora a duração foi de 157 dias, sendo que, desta vez, o mesmo decorreu duas vezes mais rápido.

Segundo a autora de notável feito, foram usadas as mesmas ferramentas e técnicas, mas a melhoria na velocidade deve-se a alguns recursos do Google Cloud que também melhoraram, especialmente depois da rede de 100 Gbps, entre outros.

Segundo o que foi divulgado, uma outra diferença significativa são as grandes quantidades de dados processados para calcular números tão longos. Durante o primeiro recorde, as máquinas conseguiram processar cerca de 19.000 terabytes de dados. Mas, desta vez, para calcular os 100 biliões de dígitos, o computador processou cerca de 82.000 dados, o que é realmente um grande incremento.

Como termo de comparação, 100 biliões de dígitos do pi conseguiam ir da Terra até à Lua e voltavam 3.304 vezes. E caso queira fazer download de todos os números, interagir com eles ou ver o código-fonte usado, pode fazê-lo através deste link.