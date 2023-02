CPU AMD Ryzen 9 7950X3D é 5,6% mais rápido em jogos do que o Intel Core i9-13900K

No mundo tecnológico é muito importante que as marcas provem aos consumidores que os seus produtos são os mais poderosos no mercado, comparativamente à concorrência. Como tal, recentemente o potente processador AMD Ryzen 9 7950X3D foi posto à prova conseguindo mostrar que é em média 5,6% mais rápido em jogos do que o topo de gama Core i9-13900K da Intel.

Ryzen 9 7950X3D é 5,6% mais rápido em jogos que o Core i9-13900K

Num recente teste foi comparado o desempenho em jogos conseguido pelos poderosos processadores Ryzen 9 7950X3D da AMD e o Core i9-13900K da Intel numa resolução de 1080p. Ambos os CPUs usaram uma placa gráfica AMD Radeon RX 7900 XTX, o modelo mais potente da última geração da empresa. O teste recorreu a alguns jogos, entre eles títulos antigos, como Shadow of War de 2017, Shadow of the Tomb Raider de 2018, F1 de 2021 e F1 de 2022.

Os resultados mostram que, através do teste a 22 jogos diferentes, o processador da AMD consegue ser em média 5,6% mais rápido do que o da Intel. Através da tabela comparativa seguinte vemos que, por exemplo, no jogo F1 de 2021, o Ryzen 9 7950X3D consegue ser até 21,4% mais veloz do que o Core i9-13900K.

Mas os testes não se ficaram por aqui e, para além da gráfica AMD Radeon RX 7900 XTX, também foi usada a topo de gama GeForce RTX 4090 da Nvidia. Aqui, os resultados são ligeiramente superiores, tendo o processador da AMD conseguido em média ser 6% mais rápido do que o chip da marca rival. Neste teste também foi incluido o processador AMD Ryzen 9 7950X (não X3D), onde a variente mais poderosa da mesma marca é em média 16% mais rápido em jogos.

Nos testes sintéticos, o AMD Ryzen 9 7950X3D conseguiu ganhar 3 de um total de 7 testes comparativamente ao Intel Core i9-13900K, conquistando uma pontuação superior na velocidade de compactação de ficheiros com 7 Zip, em DolphinBench e Kraken Benchmark v1.1 Edge Chromium.