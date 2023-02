Alguma vez apagou uma mensagem no iPhone ou iPad, mas entretanto arrependeu-se e quis essa mensagem de volta? Pois bem, se já lhe aconteceu, provavelmente foi um momento bastante frustrante. Contudo, saiba que nas últimas versões do iOS e iPadOS existe uma funcionalidade que torna a recuperação de mensagens apagadas algo bastante simples - tanto no iPhone como no iPad. Descubra hoje como usá-la.

Desde que as mensagens apagadas tenham sido excluídas 30 dias (ou menos) antes, poderá encontrá-las no seu iPhone ou iPad para as recuperar e ler novamente. Isto funciona para restaurar todas as mensagens no iPhone, sejam elas iMessages, mensagens de texto, fotos, vídeos, ou outras, desde que a mensagem esteja dentro da aplicação 'Mensagens' no iPhone ou iPad.

A abordagem para recuperar mensagens apagadas no iPhone e iPad que mostraremos é feita inteiramente no dispositivo, não requer que se o restaure a partir de uma cópia de segurança, ou que se utilize um software de terceiros.

Como recuperar mensagens apagadas no iPhone e iPad

Restaurar mensagens apagadas diretamente no iPhone ou iPad é bastante fácil, aqui está tudo o que precisa de fazer:

Exemplo feito no iPhone

1. Abra a aplicação 'Mensagens'.

2. Na página principal da app, clique em "Editar" no canto superior direito.

3. Agora, clique em "Mostrar apagadas recentemente".

4. Selecione as mensagens/conversas que deseja recuperar e depois clique em "Recuperar".

Agora, se voltar ao ecrã principal da app Mensagens, encontrará as mensagens apagadas novamente disponíveis na lista. Se tiver apagado uma mensagem específica de uma conversa, ela aparecerá na posição em que se encontrava antes de ser apagada.

O único requisito para poder restaurar as mensagens apagadas (desta forma) é ter o seu iPhone ou iPad com uma versão moderna - iOS/iPadOS 16 ou mais recente. As versões anteriores não têm esta capacidade disponível, mas existem outras maneiras de recuperar mensagens apagadas, como por exemplo a partir de backups antigos, se por acaso os tiver disponíveis. Este processo é bastante diferente do que aqui é abordado e tem, no entanto, alguns inconvenientes.

Lembre-se de que tem até 30 dias após uma mensagem ter sido apagada para poder restaurá-la, embora a Apple mencione que pode ter até 40 dias a partir da data em que apagou a mensagem original. Note que não pode utilizar esta funcionalidade para recuperar mensagens não enviadas, uma vez que estas não são tecnicamente apagadas.

