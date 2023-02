O WhatsApp tem estado a fazer um esforço grande para dar aos utilizadores muitas mais ferramentas para gerirem as suas mensagens. Uma novidade foi agora descoberta e quer trazer ainda mais opções para este campo. Agora podemos escolher quais as mensagens que queremos manter nas conversas de grupo.

Das muitas frentes onde o WhatsApp está a aplicar os seus esforços, a gestão de mensagens parece ser uma das mais importantes. Este serviço de mensagens tem revelado novidades que mostram que em breve será simples gerir esta área que os utilizadores tanto usam.

Se inicialmente criou a possibilidade de eliminar de forma automática as mensagens recebidas, quer nas conversas pessoais, quer nas de grupo, isso agora muda novamente. Em breve vamos poder marcar quais destas mensagens as que queremos que manter para mais tarde.

A mais recente versão deste serviço de mensagens mostra isso mesmo, com uma nova opção. Vamos poder agora marcar as mensagens que queremos manter e que podem depois ser referenciadas e até vistas por todos, não sendo assim eliminadas das conversas.

Claro que esse controlo será dado a todos, que podem decidir quais as mensagens a manter e, mesmo destas, quais as que podem ser eliminadas. De referir que este controlo se sobrepõe às mensagens que desaparecem. Aparentemente, apenas as que forem mantidas pelos administradores não podem ser controladas por todos.

Também as conversas que forem mantidas vão estar bem identificadas com um simples ícone junta do nome de quem as enviou. Além disso, podem também consultar a lista das mensagens guardadas na conversa num separador próprio, chamado "Keep".

Esta novidade está por agora presente nas versões de testes do iOS e do Android, devendo dentro em breve ser alargada a todos. O WhatsApp mostra mais uma vez que tem as suas apps e o seu serviço a serem melhorados de forma continua e com muitas novidades e melhorias.