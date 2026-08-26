Commodore 77: o mítico C64 regressa com Cyberpunk 2077 e muito mais potência

Há computadores que marcaram uma geração e o Commodore 64 é, indiscutivelmente, um deles, que marcou a minha. Agora, a Commodore decidiu juntar uma das máquinas mais emblemáticas da história da informática ao universo futurista de Cyberpunk 2077.

O resultado chama-se Commodore 77, ou C77, uma edição especial do Commodore 64 Ultimate criada em colaboração com a CD Projekt Red. Mas atenção: não estamos apenas perante um C64 com uma decoração diferente. Por dentro há também hardware mais potente.

Um Commodore saído diretamente de Night City

O Commodore 77 mantém imediatamente reconhecível o formato clássico do C64, mas praticamente tudo o resto foi adaptado à estética de Cyberpunk 2077.

A máquina apresenta uma combinação de elementos translúcidos, iluminação e detalhes inspirados em Night City. Na zona direita do teclado existe ainda uma placa em metal escovado, dando ao computador uma aparência bastante diferente do tradicional Commodore 64 bege.

Segundo a Commodore, esta é a primeira parceria de hardware com uma franchise nos 68 anos de história da marca. Peri Fractic, presidente e CEO da Commodore, revelou ainda que é fã de Cyberpunk 2077, enquanto Michał Nowakowski, co-CEO da CD Projekt Red, é, curiosamente, um fã de longa data do Commodore 64.

Não é apenas uma edição estética

A grande diferença está escondida no interior. O Commodore 64 Ultimate utiliza normalmente um FPGA AMD Xilinx Artix-7 XC7A50T. No Commodore 77, este componente foi substituído pelo Artix-7 XC7A100T.

O novo FPGA oferece aproximadamente o dobro dos recursos lógicos e da memória Block RAM, além de disponibilizar mais recursos de entrada e saída. Na prática, isto dá à Commodore muito mais margem para implementar funcionalidades e expandir as capacidades da plataforma.

Curiosamente, a empresa deixa no ar uma indicação particularmente interessante: o C77 poderá atingir velocidades de 77 MHz.

É uma comparação curiosa tendo em conta que o Commodore 64 original trabalhava aproximadamente a 1 MHz. Contudo, a empresa ainda não explicou detalhadamente como serão utilizados todos os recursos adicionais disponibilizados pelo novo FPGA.

FPGA permite recriar o C64 ao nível do hardware

É importante perceber que esta abordagem é bastante diferente de simplesmente colocar um emulador de Commodore 64 num computador moderno.

Um FPGA, Field Programmable Gate Array, pode ser programado para reproduzir a lógica dos circuitos eletrónicos da máquina original. Isto permite recriar o comportamento do hardware com elevada precisão, incluindo componentes essenciais do C64.

É esta filosofia que está na base do Commodore 64 Ultimate e que agora recebe mais capacidade com o Artix-7 XC7A100T.

O resultado é uma máquina moderna construída para se comportar como o computador clássico, mas com recursos que simplesmente não existiam no hardware dos anos 80.

Até o BASIC foi parar a Night City

Ao ligar o computador, as diferenças continuam. O Commodore 77 apresenta um ecrã de arranque Commodore 77 BASIC 2.0 personalizado com elementos gráficos de Cyberpunk 2077, acompanhado por novas cores nos menus.

A edição inclui também um cartucho exclusivo de 2 MB com uma demonstração inspirada no jogo.

Esta demo foi criada pelo grupo polaco Arise, conhecido há vários anos na comunidade de demos para Commodore 64, contando ainda com uma banda sonora original criada pelo músico de chiptune LukHash.

O sistema aproveita os 24 canais de áudio SID estéreo disponíveis no C64 Ultimate. Há ainda um detalhe visual interessante: a base translúcida fumada possui LEDs que podem acompanhar a música e os efeitos apresentados pela demonstração.

Há vários extras para colecionadores

O C77 é claramente também um produto pensado para os fãs e colecionadores. Além do computador e do cartucho exclusivo, a edição inclui uma luz de alimentação personalizada em néon, autocolantes, pins e embalagem temática.

Existe igualmente um manual Cyberpunk 2077 em espiral que mistura documentação com elementos relacionados com o universo do jogo.

A Commodore preparou ainda programas BASIC exclusivos relacionados com Cyberpunk 2077 que os utilizadores poderão introduzir manualmente no computador, recuperando uma experiência bastante característica dos anos 80, quando revistas e livros publicavam páginas inteiras de código para os leitores escreverem nos seus computadores.

Commodore 77 custa 377 dólares

As pré-encomendas do Commodore 77 abriram a 25 de agosto com um preço de 377 dólares. As primeiras unidades deverão começar a ser enviadas no início de 2027.

Mais do que simplesmente explorar a nostalgia, esta edição mostra uma abordagem curiosa ao regresso do Commodore. A empresa está a preservar a experiência do C64 através de FPGA, mas simultaneamente a ligá-la a uma das franchises mais reconhecidas da atualidade.

É uma combinação improvável: um computador lançado originalmente em 1982 encontra um dos universos cyberpunk mais populares dos videojogos. E, curiosamente, os dois parecem encaixar bastante bem.

Leia também: