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A Apple está a oferecer até 120 euros em cartão-oferta a estudantes e professores

· Apple 2 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Joao Ptt says:
    26 de Agosto de 2026 às 11:11

    Este tipo de acções não deveria ser permitido pelo Estado.
    É uma estratégia óbvia para tentar prender as pessoas em um ecossistema fechado, para tentar evitar que vão para outras plataformas, que depois são promovidas junto dos empregadores já que os trabalhadores estão habituados a essas e não às outras plataformas.

    Infelizmente não é só a Apple a ter esta estratégia.

    Responder
  2. M. says:
    26 de Agosto de 2026 às 11:45

    A “oferecer” ????? Ahahahah……

    Responder

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