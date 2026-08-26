A Apple está a oferecer até 120 euros em cartão-oferta a estudantes e professores

A Apple está a juntar um cartão-oferta que pode chegar aos 120 euros ao já conhecido desconto permanente para estudantes, professores e funcionários de instituições de ensino.

Quem compra através da Apple Store Educação já sabe que os preços de Mac e iPad ali praticados são mais baixos do que os da loja normal.

Essa vantagem mantém-se, mas, por tempo limitado, a marca está a acrescentar um cartão-oferta entre 80 euros e 120 euros, atribuído automaticamente na compra de determinados modelos de Mac ou iPad elegíveis.

Desta forma, o cliente elegível para o desconto educação passa a beneficiar de duas vantagens em simultâneo: o preço já reduzido do equipamento e um valor em cartão-oferta que pode ser usado depois em novas compras na Apple, seja para acessórios, software ou outros produtos.

A campanha do cartão-oferta está a decorrer entre 13 de agosto e 22 de outubro de 2026 e abrange os seguintes dispositivos:

MacBook Pro: 120 €

MacBook Air: 80 €

iPad Pro: 80 €

iPad Air: 80 €

Quem pode aproveitar

O acesso à loja Educação está reservado a estudantes do ensino superior, encarregados de educação que comprem em nome de um filho a frequentar esse nível de ensino, professores e colaboradores de instituições de ensino públicas ou privadas.

Importa referir que, em Portugal, existem revendedores autorizados que têm o seu próprio programa de descontos para o setor da educação, com condições semelhantes e processo de validação próprio, pelo que compensa comparar as duas vias antes de decidir onde comprar.

Um valor que varia consoante o produto

O montante do cartão-oferta não é fixo para todas as compras, variando entre os 80 euros e os 120 euros, dependendo do produto adquirido.

Como é habitual neste tipo de campanhas, a Apple aplica o desconto e associa o cartão-oferta automaticamente no momento da compra, sem necessidade de códigos promocionais adicionais.

Importa reforçar que a campanha está limitada a um cartão-oferta por cada Mac ou iPad elegível adquirido por cliente, está sujeita a disponibilidade de stock e alguns métodos de pagamento não são aceites no âmbito desta campanha específica.

Os termos completos, incluindo os modelos exatos abrangidos, estão disponíveis na página oficial da Apple Educação.

Para quem já estava a pensar renovar o Mac ou o iPad e cumpre os requisitos de acesso à loja Educação, este pode ser um bom momento para avançar.

Apple Store Educação