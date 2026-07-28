20 ideias de projetos DIY para experimentar com o Home Assistant (Parte 1)

O Home Assistant oferece possibilidades praticamente ilimitadas para quem pretende criar uma casa inteligente à medida das suas necessidades. Portanto, hoje trazemos 10 ideias de projetos, desde sensores e monitores ambientais até sistemas de automação criativos.

O Home Assistant destaca-se pela enorme comunidade que o rodeia. Todos os dias surgem novos projetos desenvolvidos por utilizadores que combinam hardware barato, software open-source e muita criatividade para resolver problemas do dia a dia.

Seja para monitorizar a qualidade do ar, controlar dispositivos inteligentes ou criar sensores personalizados, existem projetos para todos os níveis de experiência.

1️⃣ Monitorização de animais de estimação em zonas proibidas

Se tem cães ou gatos que insistem em subir para o sofá, entrar no quarto ou saltar para a bancada da cozinha, este projeto pode ajudar. A solução utiliza uma câmara ligada a um XIAO ESP32-S3 com um modelo de inteligência artificial (IA) YOLOv8 para identificar os animais em tempo real.

Sempre que um deles entra numa zona definida como proibida, o dispositivo envia um aviso para o Home Assistant através de MQTT. A partir daí, é possível criar automatizações como:

Receber uma notificação no smartphone.

Reproduzir uma mensagem através de uma coluna inteligente.

Acender uma luz para afastar o animal.

Ativar qualquer outro dispositivo compatível.

É um projeto interessante para quem pretende explorar computer vision integrada no Home Assistant.

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2️⃣ Sensor Zigbee de pressão atmosférica

Este projeto permite acompanhar a pressão atmosférica em tempo real utilizando um sensor BMP280 e comunicação Zigbee.

Além de apresentar a informação num pequeno ecrã OLED, os dados ficam registados no Home Assistant, o que possibilita a criação de gráficos de histórico, dashboards personalizadas e automatizações baseadas nas alterações da pressão.

É particularmente útil para quem gosta de acompanhar o estado do tempo ou pretende criar uma estação meteorológica doméstica.

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3️⃣ Medidor de temperatura e humidade

Monitorizar a temperatura e a humidade continua a ser um dos projetos mais populares dentro do Home Assistant. Neste caso, o dispositivo comunica através de Zigbee, oferecendo baixo consumo energético e autonomia elevada quando alimentado por bateria. Depois de integrado na plataforma, pode:

Consultar gráficos de histórico.

Criar alertas quando a temperatura ultrapassa determinados limites.

Automatizar ventoinhas, desumidificadores ou aquecedores.

Graças ao seu tamanho reduzido, adapta-se facilmente a divisões da casa, estufas, escritórios ou garagens.

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4️⃣ Monitor inteligente da qualidade do ar

A qualidade do ar tem um impacto direto no conforto e na saúde. Este projeto mede níveis de CO2 equivalente e compostos orgânicos voláteis (VOC), apresentando a informação num pequeno ecrã OLED.

Os dados são enviados para o Home Assistant através de Zigbee, permitindo acompanhar a evolução ao longo do tempo e receber alertas sempre que os valores deixam de ser recomendáveis.

É especialmente útil para escritórios, salas de estudo, quartos ou qualquer espaço pouco ventilado.

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5️⃣ Controlo de uma fita LED

Nem todos os projetos precisam de ser complexos. Esta solução permite controlar uma fita LED monocromática através do Home Assistant utilizando um interruptor e comunicação Zigbee. Depois de configurado, torna-se possível:

Ligar e desligar a iluminação remotamente.

Integrar a fita LED em automatizações.

Criar horários de funcionamento.

Combinar a iluminação com sensores de movimento ou presença.

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6️⃣ Hive Helper com ePaper

Este projeto utiliza um ecrã e-ink para apresentar informação sem consumir muita energia. Pode mostrar:

Previsão meteorológica.

Temperatura e humidade interiores.

Dados provenientes de sensores adicionais.

Informação sobre colmeias, caso seja apicultor.

Como utiliza ESPHome, integra-se facilmente com o Home Assistant através da rede Wi-Fi, o que o torna uma solução muito interessante para monitorização permanente.

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7️⃣ Patota GLaDOS

Este é provavelmente um dos projetos mais originais da comunidade. A ideia consiste em transformar uma simples batata num controlador tátil para o Home Assistant. Graças à tecnologia capacitiva do ESP32-S3, basta tocar na batata para executar automatizações como:

Acender ou apagar luzes.

Ajustar o termóstato.

Ativar um alarme.

Controlar qualquer dispositivo compatível.

Embora tenha um lado humorístico, demonstra de forma criativa as possibilidades oferecidas pelo ESPHome e pelo Home Assistant.

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8️⃣ Sensor de qualidade do ar Comovis

Este projeto vai além da simples medição da temperatura. O dispositivo monitoriza:

CO2.

Temperatura.

Humidade.

Qualidade do ar.

Além disso, utiliza uma fita LED WS2812 para indicar visualmente o estado do ambiente, o que facilita a identificação imediata de problemas sem necessidade de consultar a aplicação. Todos os dados ficam registados no Home Assistant.

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9️⃣ Smart Signage Sentient

Este projeto foi pensado para ambientes públicos, mas pode servir de inspiração para muitas outras utilizações. Recorrendo a um radar mmWave de 24 GHz, consegue detetar aproximações de pessoas ou até possíveis quedas, reagindo através de iluminação LED e mensagens de voz.

O comportamento pode ser totalmente personalizado no Home Assistant através de perfis ESPHome, tornando-o adequado para lojas, armazéns, hospitais ou edifícios inteligentes.

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🔟 Monitor do depósito de sal do descalcificador

Poucas pessoas se lembram de verificar regularmente o nível de sal de um descalcificador de água. Este projeto utiliza um sensor ultrassónico HC-SR04 para medir automaticamente a quantidade de sal existente no depósito.

As medições são enviadas para o Home Assistant através de ESPHome, permitindo:

Consultar a percentagem restante.

Visualizar gráfico de histórico.

Receber alertas quando estiver na altura de reabastecer.

É uma automatização simples, mas bastante útil para evitar falhas inesperadas no funcionamento do equipamento.

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Qual destes projetos vai experimentar primeiro?

Estes 10 exemplos demonstram bem a versatilidade do Home Assistant e da sua comunidade. Independentemente do seu nível de experiência, existem projetos capazes de acrescentar novas funcionalidades à casa inteligente, desde simples sensores ambientais até soluções com IA e computer vision.

No próximo artigo desta série iremos explorar mais 10 ideias de projetos para Home Assistant.

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