ARM estará a ponderar despedir 15% dos seus funcionários

Recentemente anunciámos que a Nvidia estaria a proceder à compra da ARM por 40 mil milhões de dólares. Contudo, o negócio foi alvo de muitas polémicas e preocupações, sendo que a fabricante das placas gráficas GeForce acabou por desistir da compra da gigante de chips da SoftBank.

E a situação da ARM não parece estar famosa, uma vez que de acordo com as mais recentes informações, a empresa estará a ponderar despedir cerca de 15% dos seus funcionários.

A vida de praticamente todas as empresas no mundo inteiro não tem sido fácil nos últimos anos. Para além da pandemia da COVID-19, que obrigou a uma gestão totalmente diferente em muitas delas, temos agora a guerra da Rússia com a Ucrânia que também está a afetar fortemente vários setores. E nem mesmo as gigantes tecnológicas fogem às consequências destas e de outras situações e, como tal, devem saber lidar com a crise da melhor forma possível.

ARM poderá despedir 15% dos seus trabalhadores

Segundo as informações avançadas pelo BBC, a Arm Holding (ARM) anunciou que atualmente se encontra a analisar a possibilidade de demitir até 15% dos seus trabalhadores.

Os detalhes da empresa indicam que esta tem cerca de 6.500 funcionários em todo o mundo. Desta forma, caso a ARM vá avante com essa hipótese, estaremos então a falar em cerca de 1.000 pessoas a serem despedidas. E as informações indicam ainda que esses despedimentos podem ser realizados sobretudo no Reino Unido e nos Estados Unidos da América.

De acordo com a empresa de chips:

Como qualquer empresa, a ARM está sempre a rever o seu plano de negócios para garantir que tenha o equilíbrio certo entre a oportunidade e a disciplina de custos. Infelizmente, este processo inclui a proposta de demissões em toda a força de trabalho global da ARM.

Esta informação surge depois que o promissor negócio de compra por parte da Nvidia, por um valor de 40.000 milhões de dólares, falhou.

Para além disso, a Intel está mais atenta do que nunca e a investir fortemente no setor da fundição de chips. Como tal, por um lado ou por outro, se a ARM despedir vários dos seus funcionários, estes certamente que têm outras opções de valor na procura de um novo emprego.