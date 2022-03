Desde o primeiro momento da invasão da Ucrânia pela Rússia que o grupo Anonymous se tem mostrado ativo. Declararam que iriam tomar medidas para defender o povo da Ucrânia e assim tentar derrotar as forças russas na Internet.

As medidas que já tomaram mostram um elevado grau de sucesso, com vários ataques bem sucedidos. Um novo parece ter sido levado a cabo, tendo os Anonymous conseguido invadir a Rosatom, a empresa da Rússia que administra a central nuclear de Zaporizhzhya na Ucrânia.

Atualmente muitos já conhecem a central nuclear de Zaporizhzhya, mas não pelas melhores razões. Esta foi atacada no passado dia 4 de março pelas forças da Rússia, tendo deixado a Europa à beira de mais um acidente nuclear.

Com o controlo desta central nas mãos da Rússia, a sua gestão foi entregue à empresa Rosatom e aos seus funcionários, que a assumiu como propriedade da empresa. Foi precisamente esta a visada num ataque agora realizado e que conseguiu quebrar as barreiras de segurança desta empresa.

#Anonymous hacks into Russian firm nuclear plant. *Anonymous defaces Rosatom website, starts to leak gigabytes of data* (link to data in article: we can't post the link because Twitter is mean to us sometimes). https://t.co/2uxp0yafen

Segundo o que os Anonymous relatam e foi já confirmado pelo jornal Taiwan News, este grupo conseguiu fazer um deface ao site da Rosatom. Toda a página foi substituída por uma mensagem bem clara: "fckptn" e outras mensagens de apoio à Ucrânia.

Para além desta mudança da página principal da empresa da Rússia, os Anonymous conseguiram algo muito mais importante. Roubaram vários gigabytes de dados da Rosatom, que estão já a partilhar na Internet, ainda que de forma lenta.

AND BEFORE YOU ASK: No, it's not the nuclear plant that was hacked, we would never endanger any lives. The website was hacked.

✌️