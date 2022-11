AMD pode ainda estar a preparar a gráfica que vai ‘matar’ a GeForce RTX 4090 Ti

Nos últimos dias o mercado das placas gráficas ficou ainda mais rico, uma vez que à nova linha Nvidia GeForce RTX 40 se juntaram mais recentemente as novas GPUs AMD Radeon RX 7000. Mas se os consumidores achavam que as Radeon RX 7900 XT e XTX iam competir diretamente com o novo modelo topo de gama da Nvidia, a empresa de Lisa Su já veio adiantar que esse não é o seu objetivo.

Por outro lado, os rumores mais recentes adiantam que a AMD pode estar agora a preparar uma placa gráfica que será uma verdadeira GeForce RTX 4090 Ti killer.

AMD está a preparar uma GeForce RTX 4090 Ti killer?

Depois que a AMD adiantou que as suas Radeon RX 7900 XT/XTX não iriam rivalizar com a RTX 4090 da Nvidia, uma vez que se destinam a competir essencialmente no mercado das placas gráficas até 1.000 dólares, surgem agora novos rumores que abrem uma nova caixa de pandora.

Segundo os detalhes revelados pelo leaker @ChasersFrame na sua conta do Twitter, a AMD estará a preparar uma nova GPU para 'matar' o futuro chip gráfico topo de gama da Nvidia, a GeForce RTX 4090 Ti. As informações avançam mesmo com um nome, que será então, hipoteticamente, uma Radeon RX 7950 XTX.

Outros dados indicam que esta "Nvidia GeForce RTX 4090 Ti killer" terá uma configuração Dual Core, com um design baseado na arquitetura MCM (Multi-Chip-Module).

Para já as informações ainda são escassas e, claro, não nos podemos esquecer de que estamos a falar apenas de um rumor. E embora grande parte destes leaks acabem por se confirmar total ou parcialmente, não temos outra escolha além de esperar para ver o que a empresa liderada por Lisa Su ainda 'terá na manga'.

Mas estes detalhes espicaçam ainda mais as expetativas dos consumidores e temos a certeza que o futuro das placas gráficas ainda nos vai trazer muitas surpresas!