AMD está a oferecer jogos juntamente com a compra de alguns CPUs Ryzen 5000

A AMD tem tentado adotar várias estratégias para vender melhor os seus equipamentos numa altura em que a incerteza e a inflação económica se faz sentir na carteira dos consumidores um pouco por todo o mundo.

Desta forma, a empresa de Lisa Su já baixou o preço da sua placa gráfica de topo Radeon RX 7900 XT e agora sabe-se também que a marca está a começar a oferecer alguns jogos juntamente com a compra de alguns modelos dos processadores da linha Ryzen 5000.

AMD oferece jogos com a compra de modelos Ryzen 5000

A AMD lançou a sua nova linha de processadores Ryzen 7000 no final do mês de agosto de 2022. No entanto as vendas não estão a correr como esperado. De acordo com o que aqui já revelámos, os modelos da mais antiga gama Ryzen 5000, nomeadamente o modelo Ryzen 5 5600X, conseguem vender até quatro vezes mais do que o mais recente Ryzen 5 7600X. Já o modelo Ryzen 7 5800X3D supera sozinho a venda de todos os processadores da gama Ryzen 7000.

Mas, em vez de impulsionar a venda dos processadores mais recentes, a empresa de Lisa Su fez agora uma manobra curiosa no sentido em que está a oferecer alguns jogos com a compra de alguns modelos dos processadores Ryzen 5000. Segundo as informações, esta campanha está a acontecer para já no Japão, onde os consumidores podem ter gratuitamente o jogo de estratégia Company of Heroes 3 caso comprem um processador Ryzen 7 5800X3D ou outros de maior desempenho como o Ryzen 9 5950X ou o Ryzen 9 5900X.

Por sua vez, se for adquirido um computador pré-montado com, por exemplo, um Ryzen 7 5700X, será adicionado também o jogo Uncharted: League of Thieves e, desta forma, será possível resgatar dois jogos.

Curiosamente os novos processadores Ryzen 7000 não entram nesta oferta, o que acaba por ser estranho pois os Ryzen não precisam de nenhum incentivo para a sua compra, uma vez que já vendem bem, ao contrário daquilo que acontece com a nova geração de processadores da AMD.