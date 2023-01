Xiaomi ou POCO: qual o melhor smartphone de gama média para si?

A Xiaomi terá grandes novidades a serem preparadas para o final de fevereiro na MWC. No entanto, tem um portefólio enorme de produtos com elevada procura graças à relação entre preço e qualidade, que é elevada pelo software da Xiaomi desenhado para estes dispositivos inteligentes.

A POCO é uma das submarcas da gigante chinesa, com igual qualidade. Mas, entre estas opções, qual o melhor smartphone para si? Se procura um modelo de gama média, veja estas sugestões.

Xiaomi 12T Pro

O Xiaomi 12T Pro é um smartphone com processador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e disponível nas versões de 8GB + 256GB e 12GB + 256GB. Tem um ecrã de 6.67" QHD+ DotDisplay com taxa de atualização de 120Hz e resolução de 1220 x 2712 píxeis.

A câmara deste modelo é também uma novidade já que se apresenta com 200MP (IOS). Tem adicionalmente uma ultra grande angular de 8 MP e uma macro de 2MP. A câmara frontal é de 20 MP.

A bateria é de 5000 mAh com carregamento ultra rápido de 120 W e inclui colunas duplas Harman Kardon. O sensor de impressões digitais está presente no ecrã e também tem reconhecimento facial.

Em termos de construção, a marca colocou proteção Corning Gorilla Glass 5 no ecrã do smartphone e ainda é resistente a água e poeira com certificado IP53.

O smartphone Xiaomi 12T Pro está disponível nas versões de 8+256GB e 12+256GB, por 618,60€ e 666,12€, respetivamente, utilizando o código HK12TP. O IVA está incluído e o envio é gratuito.

Xiaomi 12T

O modelo Xiaomi 12T partilha de muitas características com a versão Pro, mas este vem equipado com MediaTek Dimensity 8100-Ultra. O ecrã é igual com as mesmas especificidades e a bateria também tem a mesma capacidade e carregamento rápido.

No campo da fotografia, o Xiaomi 12T apresenta uma câmara principal de 108 MP, tem uma ultra grande angular de 8 MP e uma macro de 2MP. A câmara frontal é de 20 MP.

Tem também proteção Corning Gorilla Glass 5 no ecrã e é resistente a água e poeira com certificado IP53. Ambos os modelos têm Android 12 com MIUI 13.

O smartphone Xiaomi 12T está disponível nas cores preto e prateado, na versão de 8+128GB por 483,66€ (IVA incluído) utilizando o código HK12T.

POCO X4 GT 5G

O POCO X4 GT é uma opção ligeiramente mais acessível e que se destaca pelo processador da MediaTek, Dimensity 8100 de 5nm, que foi desenhado para proporcionar uma redução no consumo de energia além de um melhor desempenho em ambiente de jogos.

No Antutu, este SoC tem uma pontuação média de 908543 pontos. Neste caso existem duas versões de 8 GB + 128 GB e 8 GB + 256 GB. A inclusão da tecnologia LiquidCool Technology 2.0 de arrefecimento a vapor, traz ao smartphone ainda uma melhor gestão da temperatura, para que não sofra de perdas de desempenho com o aquecimento excessivo.

O ecrã de 6,6" tem uma taxa de atualização automática que pode ir até aos 144Hz, adaptável em 7 estágios. Assim, poderá oferecer uma maior duração da bateria, mas, essencialmente, uma experiência de utilização elevada, com o ecrã adaptado ao conteúdo. Tem, além disso, uma taxa de resposta ao toque de 270Hz.

Relativamente às câmaras, a frontal é de 16MP com uma abertura f/2.45. Esta câmara que surge numa perfuração do ecrã permite captar fotografia e vídeo com os modos mais populares. Na traseira existem mais três câmaras. A grande angular é de 64 MP com abertura f/1.89. A ultra grande angular é de 8 MP com abertura f/2.2. Já a terceira câmara é uma macro de 2 MP. O smartphone é capaz de gravar a uma qualidade máxima de 4K@30fps.

A bateria apresenta-se com uma capacidade maior do que o modelo anterior, sendo que tem 5080mAh, o que será suficiente para 2 dias de utilização. Também esta carrega a 67W, sendo que, dos 0% ao 100% deverá precisar apenas de 46 minutos.

O smartphone POCO X4 GT 5G está disponível nas cores preto e azul, nas versões de 8+128GB e 12+256GB, por 333,15€ e 356,44€, respetivamente, utilizando o código HKX4GT5G. O IVA está incluído e o envio é gratuito.

POCO X4 GT 5G