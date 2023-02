Google Pixel Fold poderá ser um dos mais pesados dobráveis do mercado

O Google Pixel Fold... ou melhor, um smartphone dobrável da Google, está a ser desenvolvido pela empresa, mas ainda existem muitas incógnitas em cima da mesa. Um dos problemas destes smartphones, olhando para as ofertas já conhecidas, prende-se com as dimensões, tanto em termos de tamanho como de peso. No Google Pixel Fold esse será um problema ainda maior.

O Samsung Galaxy Z Fold4 é atualmente o dobrável mais popular do mercado e apresenta-se com um ecrã principal de 7,6" e um frontal de 6,2". Toda a estrutura é de grandes dimensões, com 155,1 x 130,1 x 6,3 mm aberto e 155,1 x 67,1 x 14,2-15,8 mm fechado. O seu peso é de 263g, sendo que tem vindo a diminuir de peso e tamanho a cada nova versão.

Ainda assim, é uma máquina grande e pesada. Contudo, os rumores mais recentes em torno do dobrável da Google, referem que o modelo será ainda mais pesado do que os já existentes no mercado.

Segundo o 9to5Google, que cita "uma fonte familiarizada com o assunto", o futuro Google Pixel Fold será ainda mais pesado que o Galaxy Z Fold4 da Samsung e a explicação parece ser simples.

A publicação avança que o maior peso poderá estar relacionado com a dimensão e capacidade da bateria. Uma provável explicação para esse peso pode ser a bateria do telefone.

O dobrável do Google poderá integrar a maior bateria encontrada em qualquer dobrável até o momento. Dispositivos como os mais populares Fold 4 e Oppo Find N2 têm baterias de 4.400 mAh e 4.520 mAh, respetivamente. Já o Pixel Fold poderá vir a ter uma bateria com capacidade mais próxima dos 5.000 mAh.

Acredita-se que o smartphone, perante algumas renderizações, tenha cerca de 140 mm de altura e cerca de 80 mm de largura. Isto, fará dele um modelo mais semelhante ao modelo da OPPO do que da Samsung.

Até ao momento, a Google continua sem avançar uma data para o lançamento do seu smartphone dobrável que se acredita que aconteça ainda este ano.