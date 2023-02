IRS: Esta é a forma mais simples e rápida de validar faturas

O dia 27 de fevereiro está próximo e os contribuintes têm de validar as faturas no portal e-faturas por causa do IRS. Como se costuma dizer em Portugal, o processo é uma "seca", mas há uma forma simples e até intuitiva de o fazer.

O prazo para validar as suas faturas, relativas a 2022, termina a 27 de fevereiro e, como sempre, só serão consideradas as faturas que tenham sido validadas. Como é normal, os portugueses costumam deixar para os últimos dias esta tarefa e alguns esperam sempre que o Governo dê mais uns dias (mas tal pode não acontecer e há multas associadas).

Validar e até registar as faturas não é propriamente uma tarefa agradável, mas há uma forma mais intuitiva para o fazer que é usando as apps para Android e iOS para o fazer. Através da app todo o processo é mais simples e até é possível validar faturas em massa, o que dá enorme jeito. A app permite-nos também, a qualquer altura, saber o número de faturas pendentes e as deduções provisórias em IRS. É ainda possível inserir faturas usando o código QR disponível nos talões.

Validar as suas faturas para o IRS no smartphone com o e-fatura?

Validar as faturas através da app é relativamente simples e rápido. Para tal basta selecionar as faturas pendentes, escolher um ou vários registos e depois carregar Classificar faturas.

Ao carregar em Classificar Faturas pode indicar se a fatura é relativa ao âmbito da atividade profissional e depois indicar qual a atividade de despesa ou simplesmente indicar a atividade de despesa.

De referir que as apps são gratuitas para Android e iOS. De relembrar novamente que o prazo para validar as suas faturas, relativas a 2022, termina a 27 de fevereiro e, como sempre, apenas serão consideradas as faturas que tenham sido validadas. Também já pode validar as faturas de 2023.