GameSir X2 PRO – comando de jogos para smartphone desenhado para o Xbox Game Pass

O universo dos videojogos para smartphone tem evoluído muito nos últimos anos. Aliás, existe modelos específicos que garantem um melhor desempenho nesses ambientes que outros com especificações semelhantes. Ter uma gamepad dedicado é ainda uma vantagem maior para todos os jogadores.

O GameSir X2 PRO é um produto que pode ser utilizado para jogar qualquer tipo de jogo, mas é licenciado pela Xbox, especialmente desenhado para tirar maior partido dos jogos executados através do serviço Game Pass.

Um gamepad desenhado especialmente para o Xbox Game Pass

O GameSir X2 PRO é comando de jogos para smartphone desenhado especialmente para o Xbox Game Pass, com licenciamento por parte da própria Xbox, ainda que seja compatível com qualquer tipo de jogo.

O Game Pass permite aceder a centenas de jogos de alta qualidade, com títulos adicionados regularmente à biblioteca do Game Pass. Desta forma, além da consola, poderá ainda jogar no PC ou num dispositivo móvel. No caso do GameSir X2 PRO o intuito será jogar no Android.

A ligação do gamepad ao smartphone é feita via porta USB Tipo-C, eliminado qualquer latência que pudesse existir numa ligação sem fios.

GameSir X2 PRO ajustável a qualquer utilizador

Os botões são customizáveis, pelo que o utilizador poderá optar pelos botões ABXY com o layout da Xbox ou qualquer outra combinação que lhe seja mais favorável. Basta remover o trocar a ordem dos botões e na app de controlo - GameSir App - fazer o ajuste. Os joysticks também podem ser modificados entre a forma côncava ou convexa. Além disso, inclui gatilhos e outros botões de controlo típicos.

O smartphone pode ser carregado enquanto o GameSir X2 PRO está a ser utilizado, com a entrada para a ficha USB-C posicionada numa zona que permite continuar a jogar de forma confortável, ainda que alguns modelos não sejam compatíveis com este tipo de carregamento. No entanto, a linhas dos modelos compatíveis é extensa e inclui modelos bastante populares.

Disponibilidade

O produto pesa 179g e mede 184 x 85 x 37mm. A caixa, além do gamepad, inclui uma caixa de transporte, os acessórios para comutar os botões, um cartão para 1 mês de oferta do Game Pass Ultimate, e mais alguns documentos, como o manual de instruções rápidas.

O controlador gaming GameSir X2 Pro-Xbox para smartphones está disponível por 73,97€ com envio a partir de armazém de Alemanha, utilizando o código de desconto GAMESIRX2PRO. Tem ainda como oferta um kit de chaves de precisão 61-em-1 e 1 mês gratuito de Xbox Games Pass Ultimate, tudo no valor de 28,13€.

GameSir X2 Pro-Xbox