“Cheque” de 125 euros do Estado: Não se esqueça de atualizar o IBAN

O Governo Português anunciou ontem um conjunto de medidas de apoio às famílias mais vulneráveis, com o objetivo responder ao contexto atual de inflação e aumento do custo de vida. No total são 2400 milhões de euros que vão chegar "diretamente" aos portugueses.

Para garantir os apoios, as famílias devem proceder à atualização do IBAN nas Finanças e na Segurança Social.

IBAN: Atualize no portal da Autoridade Tributária ou Segurança Social

O Governo reuniu-se na passada segunda-feira em Conselho de Ministros extraordinário para aprovar um pacote de medidas de apoio ao rendimento das famílias. O objetivo é responder ao contexto atual de inflação e aumento do custo de vida. As medidas são para os mais vulneráveis e os pagamentos acontecerão já no próximo mês de outubro.

O cheque de 125 euros e o subsídio de 50 euros por filho serão depositados diretamente na conta bancária, a partir do IBAN registado pela Autoridade Tributária ou pela Segurança Social.

De relembrar que no caso do "cheque" de 125 euros, o contribuinte deve ter rendimentos brutos anuais inferiores a 37 800 euros ou 2700 euros por mês (a 14 meses). O apoio de 50 euros por filho é universal para todos os dependentes até aos 24 anos.

Caso cumpra os requisitos, o pagamento irá acontecer em outubro. Nesse sentido, deve atualizar os dados do IBAN no Portal das Finanças ou na Segurança Social Direta. Também o poderá fazer num balcão das Finanças ou da Segurança Social, caso não tenha conta online.

Os apoios vão, assim, ser depositados diretamente na conta bancária dos contribuintes.