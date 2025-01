Gadget leva mensagens de texto via satélite aos smartphones por “meia dúzia de trocos”

A HMD é conhecida pelos seus telemóveis e tablets Android económicos e lançou agora um produto que pode salvar vidas a aventureiros. O seu acessório OffGrid é compatível com qualquer smartphone e permite enviar mensagens de texto através de redes de satélite - para que possa contactar pessoas a partir do meio do nada.

Satélites geoestacionários a 36.000 km acima da Terra

O dispositivo é robusto e compacto, pelo que deve ser capaz de aguentar uma tareia ao ar livre. Funciona com telemóveis Android e iOS e liga-se à rede de satélites Skylo, que já alimentou outros dispositivos e serviços de comunicação no passado, incluindo o Motorola Defy Link, aparentemente descontinuado.

Atualmente, oferece cobertura por satélite em áreas selecionadas da América do Norte, Europa, Austrália e Nova Zelândia.

Como funciona o OffGrid?

Depois de emparelhar o OffGrid do tamanho da palma da mão com o seu telefone, pode abrir a aplicação que o acompanha e enviar mensagens de texto aos seus contactos através dela.

Estes destinatários podem conversar consigo através da referida aplicação ou receber e responder através de SMS normais. Além disso, pode partilhar facilmente a sua localização exata.

Além disso, o OffGrid pode enviar uma mensagem de check-in predefinida aos seus contactos com o premir de um botão e também enviar um SOS em situações de emergência, como perder-se no deserto ou ferir-se.

O SOS chega ao Overwatch x Rescue, um serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, que coordena salvamentos globais e assistência médica em colaboração com quase mil agências de busca e salvamento de todo o mundo.

O OffGrid está protegido contra intempéries IP68, certificado de acordo com as normas de durabilidade de nível militar MIL-STD-810H e possui três dias de duração da bateria com uma única carga.

Em termos de tarifário, a empresa comercializa dois planos:

HMD Unlimited : Mensagens de texto ilimitadas e check-in (limite de 140 caracteres para textos); Taxa de ativação (uma vez) no valor de 11,99 euros; Subscrição no valor de 167,99 euros por ano ou 12 prestações de 17,99 euros por mês; Monitorização em tempo real ilimitado no valor de 5,99 euros por mês.

: HMD Freedom : Mensagens de texto até 350 mensagens e check-in (limite de 140 caracteres para textos); Taxa de ativação (uma vez) no valor de 23,99 euros; Subscrição no valor de 95,99 euros por ano; Monitorização em tempo real ilimitado no valor de 5,99 euros por mês.

:

A este preço, é mais barato do que o InReach Mini 2 da Garmin, de 280 euros, que foi concebido para enviar mensagens curtas no seu pequeno ecrã e utilizar as suas funções de assistência à navegação com um plano adicional de subscrição de conetividade por satélite.

O InReach Messenger Plus, que se emparelha com o smartphone para enviar mensagens de texto, semelhante ao HMD OffGrid, é muito mais caro, custa cerca de 350 €. No entanto, oferece uma duração de bateria muito maior e um pequeno ecrã.

O OffGrid, portanto, fica bem no meio destas opções populares.

Claro que, se é um aventureiro ou precisa de estar permanentemente protegido para um socorro imediato, o valor é de facto... "meia dúzia de trocos".