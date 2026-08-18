Este pequeno gadget transforma o smartphone num alcoolímetro
A tecnologia pode ser uma aliada na prevenção de comportamentos de risco. Um exemplo curioso é este pequeno alcoolímetro que se liga ao smartphone e permite fazer uma estimativa da taxa de álcool depois de consumir bebidas alcoólicas.
O Alcoolímetro para Smartphone da iServices é um gadget compacto que pretende tornar mais simples a realização de um teste de alcoolemia. O dispositivo liga-se ao telemóvel através de USB-C e funciona em conjunto com uma aplicação.
Como funciona o Alcoolímetro da iServices?
O funcionamento é bastante simples. Depois de ligar o equipamento ao smartphone e abrir a aplicação, basta soprar para o sensor. O dispositivo analisa o álcool presente no ar expirado e apresenta uma estimativa no telemóvel.
Segundo a iServices, o equipamento utiliza um sensor eletroquímico, sendo capaz de apresentar o resultado poucos segundos depois da realização do teste. A aplicação permite ainda guardar o histórico das medições.
Na prática, o processo resume-se a quatro passos:
- Ligar o alcoolímetro ao smartphone;
- Abrir a aplicação;
- Soprar para o dispositivo;
- Consultar o resultado apresentado no ecrã.
O Alcoolímetro para Smartphone da iServices está disponível por 19,95 euros na loja online da marca. Se vai conduzir, o mais seguro é não beber. O alcoolímetro para smartphone da iServices destina-se ao uso pessoal e preventivo. Os resultados obtidos são meramente indicativos e não substituem os testes oficiais realizados pelas autoridades competentes.