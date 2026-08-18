Ninguém esperava este sucesso! Xiaomi SU7 atinge marca dos 500 mil carros elétricos

A divisão automóvel da Xiaomi acaba de alcançar um marco histórico ao superar as 500 mil unidades entregues da série SU7. Este feito impressionante surge apenas 28 meses e meio após o início das primeiras entregas, demonstrando a rapidez com que a tecnológica chinesa conquistou espaço relevante na indústria dos veículos elétricos.

Segredo do domínio do Xiaomi SU7 nas vendas de elétricos

O modelo original chegou às estradas em março de 2024 e rapidamente captou a atenção do mercado devido à combinação entre estética cuidada e um preço de entrada altamente competitivo. Desde então, a fabricante expandiu o alinhamento com a variante de alta performance Ultra e apresentou mais recentemente uma geração atualizada, que trouxe melhorias substanciais ao nível do equipamento, motorizações e sistemas avançados de condução autónoma.

A resposta comercial continua muito sólida, impulsionada por uma retenção de valor de mercado acima da média e por elevados níveis de satisfação dos clientes no segmento dos SUV médios e grandes. O veículo tem conseguido manter-se consistentemente nos lugares cimeiros das preferências de compra na sua faixa de preço.

Os dados mais recentes relativos ao mês de julho confirmam esta tendência ao registar 21.044 unidades matriculadas do modelo. Este volume representou cerca de 67,3% de todas as entregas globais da divisão automóvel da empresa no período, garantindo ao veículo a liderança continuada entre os sedãs de gama média-alta.

Plano milionário da Xiaomi para passaar concorrência

Ao somar o desempenho dos restantes modelos da gama, a marca já ultrapassou a barreira cumulativa das 700 mil viaturas colocadas em circulação. Em paralelo, a oferta continua a alargar-se com a introdução de novos SUV elétricos com extensor de autonomia, cujas primeiras entregas a clientes arrancam no final do verão.

A capacidade demonstrada para acelerar a produção fabril e gerir cadeias logísticas complexas tem colocado a marca num ritmo de expansão invulgar para uma recém-chegada ao setor. Esta agilidade industrial permitiu responder diretamente à forte procura sem criar estrangulamentos prolongados nas entregas.

As previsões financeiras independentes apontam para que a empresa feche o presente ano com meio milhão de automóveis entregues no total das suas linhas. Com a cadência atual de novos lançamentos e a maturidade da capacidade produtiva, a meta de atingir um milhão de viaturas elétricas por ano deverá ser concretizada já em 2028.