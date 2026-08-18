Novo recall da Stellantis afeta quase um milhão de veículos

A Stellantis lançou um aviso a cerca de 955 mil veículos devido a um problema de software. O caso volta a colocar em causa a credibilidade do grupo, que já soma vários recalls nos últimos dois anos.

O recall abrange cerca de 848 mil veículos nos Estados Unidos, 83 mil no Canadá, oito mil no México e ainda 15 mil noutros mercados fora da América do Norte, e deve-se a um problema de software que pode impedir a visualização correta da câmara de marcha atrás.

Estão envolvidos modelos dos anos 2026 e 2027, como o Chrysler Pacifica, o Dodge Charger, o Jeep Wrangler, Cherokee, Compass e Grand Cherokee, além de vários veículos Ram.

Conforme avançado, a solução não exige ida à oficina, com a Stellantis a corrigir a falha através de uma atualização de software over-the-air (OTA), enviada remotamente.

O grupo garante ainda não ter registo de acidentes ou feridos associados ao problema.

Não é a primeira vez

Este não é um caso isolado. Já em 2024, a Stellantis tinha chamado cerca de 1,16 milhões de veículos na América do Norte por uma falha semelhante, também relacionada com o software do sistema multimédia a bloquear a imagem da câmara traseira. A repetição do mesmo tipo de avaria, dois anos depois, agrava o problema de reputação da marca.

Além disso, em 2025, a Stellantis chamou à oficina 13,4 milhões de veículos, um salto brutal face aos 7,3 milhões de 2024.

Uma questão de confiança

Ao contrário de recalls que implicam substituição de peças, este caso deverá ter um custo direto reduzido, por ser resolvido à distância. O verdadeiro risco poderá ser o impacto na confiança dos consumidores.

A própria Stellantis reconheceu isso no seu relatório anual, admitindo, conforme citado pela Euronews, que as campanhas de recolha podem prejudicar a reputação da marca e levar os clientes a duvidar da fiabilidade dos produtos.

De facto, na segunda metade de 2025, o grupo registou um encargo de 5,3 mil milhões de euros ligado à revisão das provisões para garantias, motivado por uma "deterioração da qualidade" nos veículos.