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Novo recall da Stellantis afeta quase um milhão de veículos

· Motores/Energia 9 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Joao says:
    18 de Agosto de 2026 às 13:08

    Um grupo de marcas cheio de problemas e a evitar

    Responder
  2. Toni da Adega says:
    18 de Agosto de 2026 às 13:18

    Elektros sempre a dar problemas

    Responder
  3. Danny says:
    18 de Agosto de 2026 às 14:02

    Mais valia cortar metade das marcas

    Responder
  4. Filipe says:
    18 de Agosto de 2026 às 14:27

    Os mecânicos adoram os carros deste grupo principalmente os a 3 cilindros e com correia banhada a óleo.

    Muitos mecânicos dizem que conseguiram pagar na totalidade o financiamento da sua casa devido a este grupo.

    Responder

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