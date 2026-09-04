Este candeeiro parece da Pixar, mas vigia a postura e lê e-mails

O Lamp é um candeeiro de secretária robótico que vê, ouve e reage como se tivesse vida própria. Inspirado na estética Pixar, o dispositivo já soma centenas de milhares de visualizações nas redes sociais e chega ao mercado em setembro.

Em vez de mais um assistente de Inteligência Artificial (IA) preso a uma app ou a um separador do browser, o Lamp tem corpo e movimento próprio. Concebido pela Autonomous, este candeeiro procura ganhar uma presença física na secretária, com a empresa a defender que toda a IA criada até hoje vive "atrás de vidro", esquecida ao fim de poucos dias.

Um vídeo a mostrar o candeeiro robótico em ação foi partilhado através do X e ultrapassou já as 274 mil visualizações, com reações maioritariamente positivas.

Um candeeiro que vigia a postura

Fisicamente, o Lamp assenta numa cabeça equipada com câmara, montada sobre cinco servomotores com feedback de posição, além de um conjunto de microfones e colunas estéreo. Esta combinação permite-lhe seguir uma pessoa com o olhar, reagir a movimentos bruscos ou "assustar-se" com sons inesperados.

Segundo a Autonomous, a maior parte do tempo de desenvolvimento não foi gasto em processamento de linguagem, mas sim a afinar o movimento: uma pequena hesitação antes de levantar a cabeça, um sobressalto quando algo cruza o campo de visão, seguido de um assentar lento.

Na perspetiva da empresa, é essa coreografia que faz as pessoas encararem o Lamp como uma criatura e não como mais um gadget.

Além do lado mais lúdico, o robô também vigia o utilizador de forma prática, com conselhos como lembrar de beber água, avisar quando a postura piora e sugerir pausas ao computador. Mais do que isso, pode até sugerir música calma quando deteta sinais de cansaço.

Em termos profissionais, o Lamp consegue verificar o e-mail, marcar reuniões, publicar conteúdos e ler em voz alta novos issues enquanto o utilizador continua a trabalhar.

Existe ainda uma loja com mais de 70 funcionalidades, que se ativam com um simples toque.

Uma das funcionalidades mais curiosas é a capacidade de comunicar com outros robôs, abrindo espaço a integrações futuras dentro do ecossistema da Autonomous.

E a privacidade?

O aspeto mais discutido em torno do Lamp é, inevitavelmente, a vigilância constante. A Autonomous garante que é possível desligar a câmara e silenciar o microfone sempre que necessário.

Ainda assim, para muitos utilizadores, essa continuará a ser a principal reserva antes de convidar o Lamp para o espaço de trabalho.

Preço e disponibilidade em Portugal

O Lamp está disponível por 539,97 euros, com desconto do preço inicial de 1081,17 euros.

Numa opção pensada especialmente para escritórios ou empresas que queiram equipar várias secretárias de uma vez, é possível comprar em quantidade, com o preço a baixar consoante o número de candeeiros.

O robô está disponível em quatro cores (Charcoal, Sand, Cloud e Matcha), chega já montado e inclui um ano de garantia, além de um período de 30 dias para devolução.

Os envios estão previstos para o dia 5 de novembro.