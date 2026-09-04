IA que transcreve consultas médicas está a trocar nomes de medicamentos e diagnósticos
As ferramentas de Inteligência Artificial (IA) que ouvem e transcrevem consultas médicas no serviço público de saúde britânico (em inglês, NHS) estão a trocar nomes de medicamentos e diagnósticos, colocando doentes em risco. O alerta é da entidade que representa os utentes do sistema de saúde.
Conforme contado pelo The Guardian, o caso mais impressionante envolve uma profissional de saúde do NHS que, após uma consulta, viu no resumo gerado por IA que sofria de desmielinização, um dano grave nos nervos associado à esclerose múltipla.
Só depois de questionar o resultado do seu exame de ressonância magnética é que o hospital corrigiu a informação: o correto seria "sem desmielinização" (em inglês, null demyelination), não o diagnóstico que constava no registo.
A doente, que pediu para não ser identificada, descreveu que receber um diagnóstico errado por causa da IA e depois ouvir que afinal foi apenas um erro de escrita foi profundamente perturbador.
Não é caso único
A entidade oficial de defesa dos doentes no NHS, a Healthwatch England, documentou outros episódios semelhantes. Num deles, um assistente de IA confundiu o medicamento prescrito por um médico de família com outro de nome parecido, um erro que, mais uma vez, foi o próprio doente a detetar, e não o profissional de saúde.
Noutro caso, uma carta gerada por IA esqueceu-se de referir que o doente devia pedir ao seu médico de família a renovação da receita para a medicação da enxaqueca, o que poderia tê-lo deixado sem tratamento.
Segundo a organização, há já "múltiplas histórias" de doentes que detetaram erros que passaram despercebidos aos próprios profissionais de saúde e que podem ficar registados permanentemente no processo clínico caso ninguém os assinale.
Regulação da IA em falta
Apesar destes riscos, a agência reguladora britânica de medicamentos e produtos de saúde (em inglês, MHRA) decidiu não classificar os chamados "escribas de IA" como dispositivos médicos.
Na prática, isto significa que não existe supervisão nacional que garanta a segurança e eficácia destas ferramentas antes de entrarem em uso generalizado. Atualmente, há 27 sistemas diferentes deste tipo já a ser utilizados por médicos de família e hospitalares, em Inglaterra.
Em Londres, uma médica de família relatou um episódio de "alucinação", no qual a IA registou que tinha aconselhado uma doente a continuar a tomar Prozac, um medicamento que nunca tinha sido prescrito nem sequer mencionado durante a consulta.
Pressão sobre os médicos, apesar da promessa de poupar tempo
O plano do governo britânico para os próximos 10 anos do NHS aposta fortemente nestas ferramentas para libertar os profissionais de saúde da burocracia e devolver-lhes tempo para cuidar dos doentes.
Contudo, há médicos que alertam que a necessidade de rever manualmente todas as transcrições à procura de erros está, na verdade, a anular essa poupança de tempo.
Além disso, a expectativa de que os médicos deixem de tirar notas durante as consultas pode traduzir-se em mais pacientes por dia, numa altura em que as consultas já são das mais curtas do mundo desenvolvido.
Uma investigadora da Universidade de Uppsala especializada em IA na saúde nota que os erros tendem a surgir mais em:
- Consultas com mais do que uma pessoa presente;
- Doentes com histórico clínico complexo;
- Doentes cujo inglês não é a língua materna.
Ainda assim, sublinha que também os médicos, sem qualquer apoio de IA, cometem erros. Nesse contexto, mais de metade dos clínicos gerais britânicos inquiridos numa sondagem recente acredita que os seus registos gerados por IA são até mais rigorosos do que os que eles próprios produziriam.
Como está Portugal a utilizar a IA?
Por cá, a IA na saúde ainda não chegou à transcrição de consultas como no Reino Unido, mas já está presente noutras frentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS).
Na linha SNS 24, por exemplo, um agente de IA faz uma pré-triagem de sintomas respiratórios antes do atendimento por um enfermeiro, com uma taxa de concordância entre a sugestão da IA e a avaliação do profissional a situar-se na ordem dos 86%.
Na fisioterapia, desde meados de 2026, o SNS tem uma parceria com a portuguesa Sword Health para disponibilizar sessões remotas apoiadas por IA, com o objetivo de reduzir listas de espera.
Os protocolos assinados abrem ainda caminho a soluções de IA noutras áreas, como a gestão de cuidados continuados e a saúde mental.
Há também projetos ligados ao diagnóstico por imagem, como o centro iSIGHT do Hospital Pulido Valente, em Lisboa, que recorre a IA para ajudar a rastrear doenças oculares, entre outras iniciativas espalhadas por várias unidades de saúde do país.
No total, conforme enumerado pelo Observador, o SNS contava, no início de 2025, com 111 projetos relacionados com IA em curso, a área da administração pública com mais iniciativas deste género.
Já não posso ouvir falar em IA… Estamos a caminhar num sentido idiota em que tudo serve para aplicar IA: Os centros de atendimento presencial estão a ser subtituídos por IA. Resultado? Não se consegue resolver porra nenhuma. Temos sempre de pedir para falar com um operador. A CNN ontem resolver colocar tradução automática na conferência do treinador do Porto… Comédia de tradução com frases completamente fora do contexto e sem sentido nenhum. Apliquem a IA em coisas que são realmente úteis e que comprovadamente estão a funcionar.
Para um diabetico a IA recomenda comer acucar 2 a 3 vezes por dia…inclusive disse que um milka de 300 gramas nao fazia mal! A IA esta a destruir nos, agradecam aos nerds do linux que como nao conseguem namorada andam a tentar extinguir nos
Ah sim? Qual IA?
P: Um diabético pode comer açúcar 2 ou 3 vezes por dia? Um chocolate Milk de 300 g não lhe faz mal?
R (Gemini): “Consumir açúcar 2 a 3 vezes por dia e comer uma barra de chocolate ao leite de 300 g faz muito mal a uma pessoa diabética.
Por que a barra de 300 g de chocolate ao leite é perigosa?
• Carga massiva de açúcar: Uma barra de 300 g de chocolate ao leite contém cerca de 150 a 170 gramas de açúcar refinado. Isso equivale a quase um copo cheio de açúcar puro de uma só vez.
• Pico glicémico grave: Essa quantidade causa uma elevação extrema e rápida da glicose no sangue (hiperglicemia severa), podendo levar a sintomas imediatos como sede excessiva, visão turva, cansaço extremo e, em casos graves, complicações metabólicas de urgência.
• Gordura saturada e calorias: Além do açúcar, 300 g de chocolate trazem mais de 1500 calorias e altas doses de gordura, o que prejudica a sensibilidade à insulina e a saúde cardiovascular.
Consumo frequente de açúcar (2 a 3 vezes ao dia)
O problema do açúcar refinado na diabetes não é apenas a quantidade, mas a velocidade com que cai na corrente sanguínea. Ingerir doces ou açúcar simples 2 a 3 vezes ao dia mantém o corpo num “carrossel” constante de picos e quedas de glicemia, o que dificulta o controlo da doença e acelera danos nos vasos sanguíneos, rins, olhos e corações a longo prazo.
Recomendações e Alternativas Seguras
• Quantidade recomendada: Quando um diabético opta por comer chocolate, a porção deve ser de no máximo 20 a 30 gramas por dia (cerca de 2 a 3 quadradinhos pequenos).
• Tipo de chocolate: Prefira chocolate negro (70% cacau ou mais) ou versões sem açúcar (diet/zero). O cacau elevado tem menos açúcar e mais fibras/gorduras boas, o que atrasa a absorção da glicose.
• Momento certo: Consuma doces esporadicamente logo após refeições principais ricas em fibras e proteínas (como almoço ou jantar), pois estes nutrientes ajudam a evitar que a glicose suba bruscamente.
Se essa ingestão de 300 g já ocorreu e a pessoa estiver a apresentar sintomas como sonolência excessiva, confusão ou náuseas, é fundamental medir a glicemia imediatamente e procurar assistência médica.”
Usa o Gemini, evita dizer muito disparate. Com que então a “IA recomenda …” Ouvem uma patetice qualquer e repetem-na infinitamente 😉
Falta a Inteligência Artificial também pedir escusa de responsabilidade
Estes tipos que metem a AI a fazer este tipo de tarefas são criminosos e deveriam ser levados a justiça.
Não brinquem com a vida das pessoas a AI neste campos e noutros da saúde é importante e revolucionária mas não pode deixar de ter o factor humano de verificação por partes dos responsáveis.
Outro dia houve um post sobre ferramentas de IA na educação (esqueceram-se do Gemini Notebook). Mas também funciona na saúde. Falo do iPhone e do Mac, que é o que uso, mas no Android e Windows não deve ter grandes diferenças.
– Instalem o Gemini Notebook no smartphone. No computador é via web (em notebook.google com, criem uma atalho e ficam com uma web app perfeitamente sincronizada com o smartphone). Exemplo:
– Criem o notebook Análises e exames
– Em fontes incluam os PDF das análises, por exemplo feitas em períodos distintos e exames.
– Em baixo (na prompt, como se fosse a app Gemini) digam para comparar as duas análises, ou outra questão qualquer
Vejam o resultado e continuem a colocar questões.
É só um exemplo. Habituem-se que não vão dispensar o Gemini Notebook. As vantagens: é mais fácil de organizar que os chats da app Gemini (que também permite criar e gerir, os mesmos, notebooks) e, segundo a Google o conteúdo os notebooks não é usado para treinar a sua IA (está-se a ver que os chats do Gemini são).
Como é que a escrever assim consegues passar.o que quer que seja à A?! Nem a IA te entende rapaz!
Experimentaste fazer o que disse? Usa o Gemini que ele explica passo a passo, para qualquer analfabeto.
eu preciso da i.a. e da robótica para fazer a limpeza de casa, lavar, estender e engomar a roupa, cozinhar, etc., ou seja, para tarefas domésticas porque preciso de tempo para os meus hobbies
O problema nao está na IA , o problema está no medico que tem de validar o que a IA escreveu e nem verifica , acho estranho que nos comentários ninguem tenha percebido isso . A culpa dos erros é dos médicos que simplesmente validam sem lerem .