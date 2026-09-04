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IA que transcreve consultas médicas está a trocar nomes de medicamentos e diagnósticos

· Inteligência Artificial 10 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Oliveira Nuno says:
    4 de Setembro de 2026 às 11:10

    Já não posso ouvir falar em IA… Estamos a caminhar num sentido idiota em que tudo serve para aplicar IA: Os centros de atendimento presencial estão a ser subtituídos por IA. Resultado? Não se consegue resolver porra nenhuma. Temos sempre de pedir para falar com um operador. A CNN ontem resolver colocar tradução automática na conferência do treinador do Porto… Comédia de tradução com frases completamente fora do contexto e sem sentido nenhum. Apliquem a IA em coisas que são realmente úteis e que comprovadamente estão a funcionar.

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  2. Luis Maia says:
    4 de Setembro de 2026 às 11:12

    Para um diabetico a IA recomenda comer acucar 2 a 3 vezes por dia…inclusive disse que um milka de 300 gramas nao fazia mal! A IA esta a destruir nos, agradecam aos nerds do linux que como nao conseguem namorada andam a tentar extinguir nos

    Responder
    • Max says:
      4 de Setembro de 2026 às 12:58

      Ah sim? Qual IA?
      P: Um diabético pode comer açúcar 2 ou 3 vezes por dia? Um chocolate Milk de 300 g não lhe faz mal?
      R (Gemini): “Consumir açúcar 2 a 3 vezes por dia e comer uma barra de chocolate ao leite de 300 g faz muito mal a uma pessoa diabética.
      Por que a barra de 300 g de chocolate ao leite é perigosa?
      • Carga massiva de açúcar: Uma barra de 300 g de chocolate ao leite contém cerca de 150 a 170 gramas de açúcar refinado. Isso equivale a quase um copo cheio de açúcar puro de uma só vez.
      • Pico glicémico grave: Essa quantidade causa uma elevação extrema e rápida da glicose no sangue (hiperglicemia severa), podendo levar a sintomas imediatos como sede excessiva, visão turva, cansaço extremo e, em casos graves, complicações metabólicas de urgência.
      • Gordura saturada e calorias: Além do açúcar, 300 g de chocolate trazem mais de 1500 calorias e altas doses de gordura, o que prejudica a sensibilidade à insulina e a saúde cardiovascular.
      Consumo frequente de açúcar (2 a 3 vezes ao dia)
      O problema do açúcar refinado na diabetes não é apenas a quantidade, mas a velocidade com que cai na corrente sanguínea. Ingerir doces ou açúcar simples 2 a 3 vezes ao dia mantém o corpo num “carrossel” constante de picos e quedas de glicemia, o que dificulta o controlo da doença e acelera danos nos vasos sanguíneos, rins, olhos e corações a longo prazo.
      Recomendações e Alternativas Seguras
      • Quantidade recomendada: Quando um diabético opta por comer chocolate, a porção deve ser de no máximo 20 a 30 gramas por dia (cerca de 2 a 3 quadradinhos pequenos).
      • Tipo de chocolate: Prefira chocolate negro (70% cacau ou mais) ou versões sem açúcar (diet/zero). O cacau elevado tem menos açúcar e mais fibras/gorduras boas, o que atrasa a absorção da glicose.
      • Momento certo: Consuma doces esporadicamente logo após refeições principais ricas em fibras e proteínas (como almoço ou jantar), pois estes nutrientes ajudam a evitar que a glicose suba bruscamente.
      Se essa ingestão de 300 g já ocorreu e a pessoa estiver a apresentar sintomas como sonolência excessiva, confusão ou náuseas, é fundamental medir a glicemia imediatamente e procurar assistência médica.”
      Usa o Gemini, evita dizer muito disparate. Com que então a “IA recomenda …” Ouvem uma patetice qualquer e repetem-na infinitamente 😉

      Responder
  3. JF says:
    4 de Setembro de 2026 às 11:28

    Falta a Inteligência Artificial também pedir escusa de responsabilidade

    Responder
  4. Filipe says:
    4 de Setembro de 2026 às 11:35

    Estes tipos que metem a AI a fazer este tipo de tarefas são criminosos e deveriam ser levados a justiça.

    Não brinquem com a vida das pessoas a AI neste campos e noutros da saúde é importante e revolucionária mas não pode deixar de ter o factor humano de verificação por partes dos responsáveis.

    Responder
  5. Max says:
    4 de Setembro de 2026 às 11:36

    Outro dia houve um post sobre ferramentas de IA na educação (esqueceram-se do Gemini Notebook). Mas também funciona na saúde. Falo do iPhone e do Mac, que é o que uso, mas no Android e Windows não deve ter grandes diferenças.
    – Instalem o Gemini Notebook no smartphone. No computador é via web (em notebook.google com, criem uma atalho e ficam com uma web app perfeitamente sincronizada com o smartphone). Exemplo:
    – Criem o notebook Análises e exames
    – Em fontes incluam os PDF das análises, por exemplo feitas em períodos distintos e exames.
    – Em baixo (na prompt, como se fosse a app Gemini) digam para comparar as duas análises, ou outra questão qualquer
    Vejam o resultado e continuem a colocar questões.
    É só um exemplo. Habituem-se que não vão dispensar o Gemini Notebook. As vantagens: é mais fácil de organizar que os chats da app Gemini (que também permite criar e gerir, os mesmos, notebooks) e, segundo a Google o conteúdo os notebooks não é usado para treinar a sua IA (está-se a ver que os chats do Gemini são).

    Responder
  6. -O_O- says:
    4 de Setembro de 2026 às 12:34

    eu preciso da i.a. e da robótica para fazer a limpeza de casa, lavar, estender e engomar a roupa, cozinhar, etc., ou seja, para tarefas domésticas porque preciso de tempo para os meus hobbies

    Responder
  7. Eu says:
    4 de Setembro de 2026 às 12:58

    O problema nao está na IA , o problema está no medico que tem de validar o que a IA escreveu e nem verifica , acho estranho que nos comentários ninguem tenha percebido isso . A culpa dos erros é dos médicos que simplesmente validam sem lerem .

    Responder

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