PSP detém condutor com taxa de álcool seis vezes acima do limite legal

A ocorrência aconteceu no passado dia 1 de setembro, quando a PSP, através da Esquadra da Marinha Grande, foi chamada a intervir depois de o homem ter abastecido o veículo num posto de combustível junto a uma superfície comercial e se ter colocado em fuga.

Homem com taxa de alcoolemia de 3,12 g/l

O homem de 44 anos foi detido pela PSP na Marinha Grande por condução sob o efeito do álcool, depois de ter apresentado uma taxa de alcoolemia de 3,12 g/l.

Os agentes conseguiram intercetar rapidamente o suspeito. Durante a fiscalização, foram identificados sinais evidentes de consumo de álcool, incluindo forte odor a álcool no hálito e dificuldades em manter o equilíbrio.

Questionado sobre o consumo de bebidas alcoólicas antes de conduzir, o homem confirmou ter ingerido uma quantidade significativa de álcool. Segundo o próprio, a última bebida teria sido consumida cerca de 25 minutos antes da abordagem policial.

O teste quantitativo de alcoolemia revelou uma TAS de 3,12 g/l, valor que corresponde a mais de seis vezes o limite geral legalmente permitido para conduzir.

O homem foi constituído arguido e ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência. Foi ainda notificado para comparecer no dia seguinte perante a autoridade judiciária competente, no Tribunal Judicial da Marinha Grande.

No entanto, não compareceu na data para a qual tinha sido devidamente notificado. Perante a ausência, o processo prosseguiu para a respetiva fase de inquérito, nos termos legalmente previstos.

A PSP recorda, através desta ocorrência, os riscos associados à condução sob influência do álcool, uma prática que pode colocar em perigo não só o próprio condutor, mas também os restantes utilizadores da via.

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