Gastar muito dinheiro num smartphone não é para todos. Se queremos um design moderno e grande capacidade de armazenamento, é um facto que a oferta é mais restrita, e foi com isso em mente que surgiu o Elephone U3H.

Trata-se então de um smartphone com o design da moda, inspirado no que de melhor existe no mercado, onde a capacidade de armazenamento não será problema. O preço? Bem abaixo dos 200€…

Têm sido muitas as estratégias de design para a câmara frontal. A Elephone adotou uma das mais recentes, que recorre a um “furo” no ecrã para que a câmara fique o mais despercebido possível, vulgarmente referido como punch-hole. Depois, toda a área frontal é ocupada por ecrã.

O design do Elephone U3H

O Elephone U3H traz então um design “punch-hole full display”, com toda a área frontal ocupada pelo ecrã, mais concretamente 91,4%.

Na traseira, tem um design também já conhecido de alguns modelos, que em geral tem sido muito bem aceite. O módulo de câmara dupla encontra-se no canto superior esquerdo, com o flash LED entre as duas câmaras. Já o sensor de impressões digitais, está ao centro, a sensivelmente 3/4 da vertical.

Quanto a cores, está disponível em preto e em azul, com gradiente, semelhante à cor Breathing Crystal do Huawei P30 Pro. Mais tarde será lançada ainda outra cor, Lumia Purple, também com um ligeiro gradiente.

Muito armazenamento, câmara de 48MP e muito mais

O Elephone U3H tem um ecrã de 6,53″, com resolução FHD+ de 1080×2340 píxeis. Traz um dos mais rápidos SoCs da Mediatek, o Helio P70, já com capacidades de IA, arquitetura de 12nm e velocidade até 2,1 GHz. Suporta Wi-Fi de 2,4/5GHz com norma ac. Traz o Android 9.0 mas, em breve, receberá a atualização para o Android 10.

Em termos de armazenamento, há duas versões: 128GB com 6GB de RAM, e 256GB com 8GB de RAM. Além disso, tem slot para cartão microSD, podendo ser expandido até 1TB de armazenamento.

Quanto às câmaras, a câmara principal traseira é de 48MP, com o sensor IMX586. Já a câmara secundária, destinada a captar a profundidade de imagem, é de 5MP. A câmara frontal assim uma resolução de 24MP, com sensor IMX576.

Por fim, a bateria tem uma capacidade de 3500 mAh e suporta carregamento rápido de 10W. Suporta ainda carregamento sem fios, mas apenas nas versões de 256GB, tal como a tecnologia NFC, só disponível nessa versão. A interface de carregamento é USB C.

O Elephone U3H está então disponível por cerca de 135€ na versão de 128GB e por cerca de 170€ na versão de 256GB.

Elephone U3H