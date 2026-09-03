Dreame traz à IFA 2026 a sua nova vaga de inovação

A Dreame aproveitou a IFA 2026 para apresentar uma linha renovada de equipamentos autónomos voltados para o interior e exterior da habitação. O catálogo abrange robots de limpeza com tecnologia inédita, soluções para tratamento de relvados, aspiradores verticais e uma câmara de ação ultracompacta pensada para criadores de conteúdos.

O grande protagonista do evento foi o robot aspirador Aqua20 Pro Ultra Roller X Complete. Trata-se do primeiro modelo do mercado a incorporar um módulo gerador de vapor central capaz de alcançar 180 °C, projetado para remover a sujidade mais incrustada em segundos. A limpeza é reforçada com uma mopa de rolo extensível até oito centímetros, que facilita o acesso a cantos difíceis, rodapés e áreas debaixo do mobiliário.

Sucção extrema e navegação inteligente no Aqua20 Pro

Para além do tratamento térmico, o dispositivo assegura 40.000 Pa de potência de sucção com sistema de dupla escova antiemaranhamento. A navegação apoia-se em inteligência artificial e sensores capazes de detetar obstáculos minúsculos a partir de dez milímetros. Ao transitar para carpetes, o robot recolhe automaticamente as escovas e fecha a cobertura da mopa. A própria base de carregamento integra um ciclo de lavagem do rolo a 100 °C.

O ecossistema exterior é liderado pelos novos corta-relvas da gama A4 AWD Pro Series. Estes equipamentos operam sem a necessidade de cabos delimitadores, recorrendo a posicionamento por satélite duplo e sensores de infravermelhos.

A tração integral permite superar terrenos irregulares com inclinações de até noventa por cento, adaptando-se a jardins complexos com áreas que alcançam os 5.000 metros quadrados.

Vídeo 8K e aspiradores wet and dry para qualquer necessidade

A marca surpreendeu igualmente ao aventurar-se no setor da imagem digital com a LEAPTIC Cube. Com apenas 55,9 gramas, esta pequena câmara grava em resoluções até 8K e traz uma lente de 155 graus com estabilização por IA.

O modelo oferece comandos por voz integrados, proteção à água até dez metros de profundidade e carregamento célere.

Por sua vez, a série de aspiradores T Series chega ao mercado com cinco variantes desenhadas para lavagem a seco e húmido. A gama compreende opções com vapor a 200 °C, escovas com tecnologia antiemaranhamento e estruturas flexíveis a 180 graus.

A flexibilidade do catálogo procura responder a múltiplos tipos de piso com soluções adaptadas a cada rotina.

A comercialização na Europa arranca gradualmente a partir de meados de setembro, trazendo campanhas promocionais de lançamento para os novos aspiradores verticais e para o robot topo de gama. O corta-relva inteligente chegará aos mercados europeus no início de 2027.