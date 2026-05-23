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Água castanha em jarros: é isto que bebem os vizinhos do centro de dados da Meta

· High Tech 5 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Granada Slop says:
    23 de Maio de 2026 às 09:16

    Em portugal já morreram 2850 pessoas por causa de água contaminada

    Responder
  2. Max says:
    23 de Maio de 2026 às 10:58

    Li o post e pensei logo em água usada para o arrefecimento do data-center – em que uma parte dela tem que ser descarregada para o esgoto quando fica com excesso de sais … o esgoto está roto e contaminou os lençóis freáticos que alimentam os poços da região.
    Mas não, em Morgan County, na Geórgia, a Meta “começou a construir um centro de dados na zona”, ainda não precisa de arrefecimento. A construção incluiu desflorestamento em massa, terraplanagens e detonações com explosivos, ficando os poços vizinhos com pouca água e cheia de sedimentos.
    O caso foi apresentado no quadro da preocupação com a água, junto com o caso de um condado vizinho (Newton County) em que a Meta tem um data-center, desde 2018 e que consome 10% da água disponível do condado, que depende exclusivamente de um reservatório de água da chuva e de poços.

    Responder
  3. Guilherme says:
    23 de Maio de 2026 às 11:01

    Os nossos políticos portugueses se permitirem estes centros de dados de AI virem para o nosso país a troco de …. deveriam ser julgados, já existe dezenas de propostas para eles virem para Portugal, a América já não os querem lá.

    Responder
  4. Raiana says:
    23 de Maio de 2026 às 11:08

    Estou muito preocupado com os coitados nos EUA… São eles que são totalmente pro dinheiro, então agora que importem água do Canadá.

    Responder

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