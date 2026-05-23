Água castanha em jarros: é isto que bebem os vizinhos do centro de dados da Meta
A construção de um centro de dados da Meta num condado rural do estado norte-americano da Geórgia terá comprometido o abastecimento de água da população local. O caso chegou ao Congresso dos Estados Unidos da América (EUA) e a Agência de Proteção Ambiental (EPA) prometeu investigar.
Os EUA vivem uma corrida desenfreada à construção de centros de dados. Impulsionada pela explosão da Inteligência Artificial (IA), esta vaga de investimento tecnológico tem semeado infraestruturas gigantescas por todo o país, muitas vezes em comunidades rurais com poucos recursos para resistir.
Do ruído constante até à subida das tarifas de eletricidade, as queixas acumulam-se, com os relatos a serem surreais.
Água turva em frascos no Congresso dos EUA
Em Morgan County, no estado da Geórgia, os moradores locais dependem de poços privados e comunitários para ter acesso a água potável.
No entanto, quando a Meta começou a construir um centro de dados na zona, a água que saía das torneiras passou a apresentar uma coloração turva e a ser imprópria para consumo.
Segundo relatos, a situação chegou ao ponto de as famílias da região terem de encomendar água para cozinhar e tomar banho.
O problema ganhou uma dimensão política considerável quando a congressista Alexandria Ocasio-Cortez levou dois frascos com a água contaminada a uma audição de uma subcomissão do Congresso, mostrando-os à Assistente Administradora para a Água da EPA, Jessica Kramer.
AOC: This is what drinking water in Georgia looks like after Meta began data center construction in the community. pic.twitter.com/oXk11U46ja
— Acyn (@Acyn) May 21, 2026
EPA promete investigar
Confrontada com os frascos e com as questões da congressista, Jessica Kramer comprometeu-se a investigar a situação assim que regressasse ao escritório, afirmando ser "uma prioridade garantir que os padrões de qualidade da água estabelecidos pela EPA estão a ser cumpridos".
Importa ressalvar que, apesar de existir uma correlação temporal entre a construção do centro de dados e a degradação da qualidade da água, não há ainda prova de causalidade direta.
Uma hipótese técnica apontada é a de que o lençol freático terá baixado, fazendo com que as bombas dos poços passem a extrair água junto ao fundo, onde se acumula lama e sedimentos.
EUA estão perante um padrão
De qualquer modo, este não é um caso isolado. Conforme informámos anteriormente, outro grande projeto de centro de dados no estado da Geórgia terá desviado mais de 110 milhões de litros de água ao longo de pouco mais de um ano, causando quebras de pressão na rede de abastecimento local.
Aos problemas com a água juntam-se outras queixas recorrentes associadas a estas infraestruturas, como o aumento das tarifas de eletricidade, a sobrecarga das redes elétricas e a poluição sonora.
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Li o post e pensei logo em água usada para o arrefecimento do data-center – em que uma parte dela tem que ser descarregada para o esgoto quando fica com excesso de sais … o esgoto está roto e contaminou os lençóis freáticos que alimentam os poços da região.
Mas não, em Morgan County, na Geórgia, a Meta “começou a construir um centro de dados na zona”, ainda não precisa de arrefecimento. A construção incluiu desflorestamento em massa, terraplanagens e detonações com explosivos, ficando os poços vizinhos com pouca água e cheia de sedimentos.
O caso foi apresentado no quadro da preocupação com a água, junto com o caso de um condado vizinho (Newton County) em que a Meta tem um data-center, desde 2018 e que consome 10% da água disponível do condado, que depende exclusivamente de um reservatório de água da chuva e de poços.
Os nossos políticos portugueses se permitirem estes centros de dados de AI virem para o nosso país a troco de …. deveriam ser julgados, já existe dezenas de propostas para eles virem para Portugal, a América já não os querem lá.
Estou muito preocupado com os coitados nos EUA… São eles que são totalmente pro dinheiro, então agora que importem água do Canadá.