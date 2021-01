Divulgadas especificações do Huawei Mate X2 que terá câmara de 50 MP

No segmento dos smartphones dobráveis já começam a surgir cada vez mais marcas com modelos interessantes. E mesmo que sejam equipamentos mais caros e sofisticados, as marcas têm apostado forte em segundas edições destes telefones.

No caso da Huawei, depois do Mate X, a marca chinesa estará a preparar a segunda edição. E agora foram divulgadas as especificações do Huawei Mate X2 onde é revelada uma câmara de 50 MP.

Especificações do Huawei Mate X2 caem na Internet

O dobrável da Huawei pode ter um sucessor em breve. E essa possibilidade ganhou agora mais força depois de uma publicação do leaker Digital Chat Station, na sua conta da rede social Twitter, onde revela as especificações do suposto Mate X2.

Assim, segundo as informações, o dobrável vai contar com o chip Kirin 9000, terá uma câmara de 50 MP e um ecrã de 8 polegadas. O informador indica que a marca ainda tem stock do processador Kirin 9000, que surgiu primeiramente na gama Mate 40.

Uma outra novidade é que o Huawei Mate X2 terá um ecrã que se dobra para dentro, semelhante ao Galaxy Fold. Esta mudança no formato e design poderá ajudar a proteger este componente.

Estando aberto, o Mate X2 tem 8,01 polegadas e uma resolução de 2.480 x 2.200 pixéis. Já o ecrã externo tem uma resolução de 2.700 x 1.160 e 6,45 polegadas.

No que respeita às câmaras fotográficas, a principal deverá ter 50 MP, e virá acompanhada por sensores de 16 MP, 12 MP e 8 MP. Por sua vez, a câmara frontal terá 16 MP.

Quanto ao sistema operativo, o leaker apontou para o Android 10, com EMUI e, por conseguinte, fica para já afastada a possibilidade de este equipamento trazer o HarmonyOS da Huawei.

Segundo a publicação, a bateria terá uma capacidade de 4.400 mAh, com carregamento de 66 W. Por fim, o Mate X2 terá 161,8 x 145,8 x 8,2 mm e pesará 295 gramas de peso.