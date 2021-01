Como criar os melhores guias e tutoriais em vídeo? Agora é fácil para todos

A necessidade de gravar a partir do ecrã do nosso PC ou portátil foi algo muito restrito durante algum tempo. Contudo, hoje em dia, com a crescente fonte de guias, tutoriais, cursos online e apresentações de vídeo, devemos apostar num software de qualidade de nos ajude a tornar o nosso vídeo guia verdadeiramente útil e que sobressaia perante os demais.

Assim, o Wondershare DemoCreator é a prova provada que, embora existam muitas ferramentas similares, muitas gratuitas, nenhuma se compara com as qualidades e características a que a Wondershare já nos habituou: gravador de vídeo e editor num só! Vamos conhecer?

É um facto que as plataformas de vídeo online conquistaram uma grande porção de público, em particular o YouTube, Vimeo, entre muitas outras.

No entanto, também é um facto que quando a oferta é grande, a qualidade passa a ser o foco do utilizador na demanda pelos melhores vídeos.

Claramente, a pandemia acelerou, e de que maneira, todos os tipos de vídeo, seja da parte do utilizador, seja da parte do criador. Os tutoriais, guias, apresentações e afins já não são apenas uma moda: vieram para ficar.

Wondershare DemoCreator: o que é e para que serve?

Resumidamente, o Wondershare DemoCreator, disponível para Windows e Mac é um potente software, programado ao detalhe, que permite ao utilizador criar rápida e facilmente apresentações vídeo interactivas que podem ser utilizadas nas mais diversas aplicações.

Então, no advento dos guias e tutoriais de vídeo, este software promete colocar de forma potente todo o nosso conhecimento em vídeo, atraindo outros utilizadores, seja para aprender o que estamos a ensinar ou mensagem a passar seja para o nosso canal de plataforma vídeo.

Atualmente, podemos destacar os principais tipos de utilização:

Simulações de software,

Tutoriais

Guias

Demonstrações de produtos

Vídeos de bloguers

Gammers

Entre outras aplicações…

Surpreendentemente, com a grande vantagem de não requerer quaisquer competências quer em programação quer em multimédia profissional torna o software simples. O procedimento é tão básico que até um utilizador comum, sem muitos conhecimentos o pode fazer.

Na verdade, a gravação do ecrã no PC ou Portátil e respetiva edição vídeo oferecem muitas vantagens, e podem ser usados para os mais diferentes fins.

Assim sendo, alguns utilizadores criam-nas para gravar apresentações para referência posterior, enquanto outros utilizam-nas para gravar aulas online, para que os alunos possam estudar ou tomar notas sempre que quiserem. O software de gravação de vídeo é essencial para que professores e alunos ensinem ou estudem em linha.

Vídeo de apresentação para criar os melhores guias e tutoriais

Conforme sabem os nossos leitores, sempre quando existe um vídeo oficial publicamos no artigo que desenvolvemos, já perto do final. Contudo, para quem ainda não entendeu muito bem do que se trata este software, recomendamos a visualização:

Características: como criar os melhores guias e tutoriais em vídeo

Seguidamente, podemos definir o Wondershare DemoCreator como sendo um software completo de características que trazem e mostram todas as suas mais-valias e que, certamente, poderão ajudar a criar os melhores guias e tutoriais em vídeo.

Vejamos, então, quais estão disponíveis:

Gravação de ecrã

Desenhar no ecrã, em tempo real

Captura de Webcam

Captura Sonora de Microfone

Audio Fade In e Fade Out

Exportação rápida sem edição

Notas

Adicionar Efeitos de Ecrã Verde

Adicionar Transições

Posteriormente, e de forma a perceber um pouco o alcance do software, detalhamos, ainda que de forma sucinta, as funções listadas:

Gravação de ecrã ou Screen Recording

A gravação do ecrã é das funções primordiais do DemoCreator, estando aqui a sua base de posicionamento no mundo online.

Na verdade, esta é a primeira função do software e que somos, desde logo, encorajados a fazer assim que arranca o programa.

Em resumo, basta clicar no botão de gravação e o DemoCreator começa automaticamente a capturar o ecrã com base nas definições previamente programadas.

Desenhar no ecrã, em tempo real

Acima de tudo, esta é uma daquelas funções em que a Wondershare acertou em cheio. O DemoCreator permite aos utilizadores destacar qualquer conteúdo, escrever no ecrã ou desenhar linhas, setas e outros símbolos enquanto o ecrã está a ser gravado.

Não obstante, esta característica além de calhar muito em jeito, especialmente na criação de tutoriais ou vídeos instrucionais, é algo muito simles de fazer.

No entanto, não devemos esquecer de ativar o modo de desenho do ecrã antes de iniciar a gravação.

Captura de Webcam

Simultaneamente, o DemoCreator permite aos utilizadores captar as suas caras ou ambientes através da webcam do PC ou laptop enquanto gravam simultaneamente o que quer que esteja a acontecer no ecrã principal.

Por outras palavras, esta funcionalidade torna-se uma mais valia para jogadores online, comentadores de vídeo e professores que queiram expor-se juntamente com o conteúdo que estão encarregados de apresentar ao seu público.

Captura Sonora de Microfone

Amiúde, alguns utilizadores gostam de se envolver na apresentação gravada no ecrã mas sem mostrar o rosto ou o ambiente que os envolve.

Ora o Wondershare DemoCreator permite captar áudio puro directamente de um microfone para servir este mesmo propósito.

Por outro lado, o software mantém o áudio gravado separado do ecrã capturado para que seja mais fácil editar. Então, é possível:

misturar áudio,

misturar e separar áudio de diferentes fontes

Audio Fade In e Fade Out

Todavia, além da edição de áudio, podemos ainda aplicar alguns efeitos de áudio como é o caso de Fade in e Fade out.

Assim, esta característica permite, de forma gradual, aumentar o volume do áudio a partir do silêncio com Fade-In e, de forma semelhante, ajuda a reduzir gradualmente o volume do áudio para completar o silêncio com a função Fade-Out.

Exportação rápida sem edição

Em seguida, a Exportação Rápida define-se como uma característica de uso rápido para o utilizador que não tem tempo a perder com a edição. Uma vez seleccionado, podemos adicionar um título ao clip de vídeo e escolher onde guardar no dispositivo. O clip de vídeo é exportado para esse destino.

Notas

Sem dúvida, as Notas são de grande importância. Porquê? Porque quando se cria um guia ou tutorial de vídeo demonstração permite adicionar um diálogo rápido e texto em qualquer altura na linha temporal do vídeo a ser trabalhado.

Igualmente, podemos ainda adicionar:

Gráficos,

Desenhos,

Bolhas,

Setas,

Efeitos de desfocagem

Banners em vários estilos únicos.

Adicionar Efeitos de Ecrã Verde

Em contrapartida, em estilo Hollywoodesco, os efeitos especiais também foram contemplados e os ecrãs verdes são uma ótima forma de criar fundos dinâmicos e visualmente fantásticos para os nossos vídeos.

Nesse sentido, o DemoCreator tem uma das funções mais simples quando se trata de aplicar um efeito de ecrã verde: basta importar as filmagens gravadas/efeitos para o ecrã verde.

Adicionar Transições

Como sabemos, é impossível ter um editor de vídeo sem que se adicionem efeitos de transição tornando mais suave a transição entre planos ou diferentes vídeos. Evitado será dizer que o DemoCreator se faz acompanhar de uma boa lista de efeitos de transição à escolha.

Acrescentar Títulos e legendas

Por último, podemos ainda acrescentar desde títulos até legendas em todo o vídeo ou em determinadas partes.

Além disso, existem alguns efeitos de legendas e texto pré-definidos como, por exemplo, adicionar os créditos finais. Sempre com a definição da fonte de texto e tamanho da letra.

Conclusão

Por fim, podemos terminar com nota máxima para o DemoCreator que, na sua gama, é quase único na junção de funções e ainda na facilidade de uso e que trará os melhores resultados para quem quiser criar os melhores guias e tutoriais em vídeo.

Sem dúvida, a captura de vídeos vai ser mais fácil que nunca com a grande vantagem de termos à mão um editor de vídeo tão inteligente quanto poderoso, que permite resultados finais bastante atrativos.

É certo que existem outras alternativas no mercado mas também é verdade que muitas dessas alternativas cobram um excesso de dinheiro. Ou, por outro lado, outros software estão muito limitados mesmo sendo gratuitos.

Portanto, ainda nestas contas, destacamos o desempenho rápido aliado a uma interface limpa e abrangente que fornece tudo o que se pode precisar para se fazer uma edição completa.

Por último, a característica de desenho de ecrã em tempo real torna-o uma ferramenta útil para criadores de conteúdos, tutoriais online ou mesmo professores que assim o necessitem de forma a tornar os seus vídeos mais animados.

É importante frisar que o DemoCreator apresenta 3 planos de uso: