Dia 11.11: Produtos Xiaomi que não pode perder em promoção

Celebra-se hoje o dia dos solteiros. O 11.11 (11 de novembro) abre assim a época de grandes promoções mesmo a tempo das compras de Natal. Num ano de contenção financeira, há mesmo que fazer contas e escolher os melhores preços.

Destacamos três gadgets Xiaomi em promoção nos festejos do 11.11.

Redmi Note 11

O Redmi Note 11 é ainda hoje uma das melhores opções de smartphones do ecossistema Xiaomi na gama média/baixa, que foi lançado no início do ano para o mercado global. Vem com um ecrã AMOLED de 6,43" e uma taxa de atualização de 90Hz, com resolução FullHD+.

O processador que o equipa é um Snapdragon 680 e está atualmente disponível nas versões de 4 GB + 128 GB e 6 GB + 128 GB.

Este Redmi Note 11 tem uma bateria de 5000 mAh com carregamento rápido de 33W. Na traseira conta com 4 câmaras, sendo a principal de 50 MP. Tem depois uma ultra grande angular de 8 MP e as macro e de profundidade têm 2 MP cada. A câmara frontal é de 13 MP.

Adicionalmente destaca-se a inclusão de NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.0; altifalantes duplos e jack de áudio de 3,5mm.

O smartphone Redmi Note 11 está disponível a partir de 227,05€ (IVA incluído), dependendo da versão, utilizando os descontos disponíveis na página do produto.

Redmi Note 10 Pro

O Redmi Note 10 Pro é um modelo mais antigo, mas que também vale muito a pena, na faixa de preços anunciada. Este smartphone tem ecrã AMOLED de 6,67" com taxa de atualização de 120Hz e é resistente a água e poeiras, com certificado IP53.

Tem processador Snapdragon 732G e tem versões com 6 ou 8 GB de RAM e 64, 128 e 256 GB de armazenamento.

Na traseira tem uma câmara principal de 108 MP, uma ultra grande angular de 8 MP, uma macro de 5 MP e de profundidade com 2 MP. A câmara frontal é de 16 MP.

A bateria é de 5020 mAh com carregamento rápido de 33W, tem NFC, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.1. Conta ainda com jack de 3,5mm e altifalantes em stereo.

O smartphone Redmi Note 10 Pro tem um preço a partir de 238,60€ (IVA incluído), dependendo da versão, utilizando os descontos disponíveis na página do produto.

Xiaomi Smart Band 7

A Xiaomi tem já no mercado nacional a Smart Band 7 Pro, no entanto, é uma versão que está disponível por quase 100 €. Por menos de metade do preço, o utilizador poderá ter acesso à maioria dos recursos.

A Xiaomi Smart Band 7 vem com um ecrã AMOLED completo de 1,62", com 326ppp e brilho de 500 nits. Em termos de sensores, destaca-se o sensor PPG para monitorização de batimentos cardíacos e SpO2 e ainda o sensor de 6 eixos, com acelerómetro de 3 eixos e giroscópio também de 3 eixos, para maior precisão na monitorização de toda a atividade.

Tem Bluetooth 5.2, sendo compatível com Android (6.0) e iOS (10.0), através da app Mi Fitness. A bateria deverá durar entre 10 a 14 dias, algo que ainda não nos foi possível comprovar.

A Smart Band 7 tem como dimensões 46,5 x 20,7 x 12,25 mm e pesa apenas 13g. Além disso, tem resistência a água de 5ATM, estando apta para treinos à chuva ou em ambientes aquáticos. Vem ainda com mais de 100 mostradores de relógio, assim como várias opções coloridas de braceletes para combinar.

Vem com mais de 110 modos desportivos, dando liberdade aos utilizadores de definir os seus objetivos de fitness personalizados, mais adequados ao seu estilo de vida.

A Xiaomi Smart Band 7 está disponível por apenas 42,89€ (IVA incluído), utilizando os descontos disponíveis na página do produto.

Estas e outras promoções estão disponíveis na página de promoções 11.11 da Xiaomi Mi Store.