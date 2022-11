Nvidia descontinuou a popular placa gráfica GeForce RTX 2060

A Nvidia é, sem dúvida, a mais importante marca no mercado das placas gráficas, embora a AMD esteja sempre atenta e a lançar produtos que podem fazer tremer essa liderança.

No entanto, os fãs da empresa de Jensen Huang podem ficar tristes com as mais recentes informações. Isto porque a Nvidia descontinuou agora uma das suas mais populares placas gráficas: a GeForce RTX 2060.

Nvidia descontinua a GeForce RTX 2060

Segundo as últimas notícias da indústria tecnológica, a Nvidia anunciou que vai descontinuar uma das suas mais populares placas gráficas até ao momento no mercado: a GeForce RTX 2060. Esta GPU foi lançada no mês de janeiro de 2019, tendo chegado em julho do mesmo ano a versão RTX 2060 SUPER. Por sua vez, em dezembro de 2021, a empresa norte-americana lançou uma variante da RTX 2060 com uma capacidade de 12 GB de memória.

A popularidade desta placa gráfica consegue ser medida através das estatísticas de hardware da plataforma de jogos Steam. Como tal, sabemos que a GeForce RTX 2060 da Nvidia é uma das mais usadas pelos utilizadores, com uma participação de 6,10%, sendo apenas batida pela GTX 1060 (7,62%).

Esta informação foi avançada por canais vindos da China, que indicam então que a Nvidia já parou de fornecer as suas RTX 2060 e RTX 2060 SUPER às suas marcas parceiras. Desta forma, assume-se que os modelos que ainda se encontram à venda vão manter-se até que o seu stock esgote.

A variante de 12 GB traz um chip gráfico TU106 produzido num processo de fabrico de 12 nanómetros. Conta com 2.176 núcleos CUDA, os mesmos que a versão SUPER, e é baseada na arquitetura Turing. Oferece uma frequência base de 1.470 MHz e turbo de 1.650 MHz. Os 12 GB de memória GDDR6 são executados a uma velocidade de 14 Gbps.

Mas se a sua intenção era adquirir um destes modelos, o melhor será apressar-se a correr para as lojas que ainda tenham a RTX 2060 nas prateleiras. Atualmente, os utilizadores conseguem facilmente encontrar estes chips gráficos, algo que não acontece com a nova GeForce RTX 4090 da atual geração.