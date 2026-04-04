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Acordo multimilionário vai dar aos EUA satélites de vigilância no espaço

· Hardware 4 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Non Sense says:
    4 de Abril de 2026 às 22:13

    Anunciam de forma tao entusiasmada uma aberracao desta “Welcome to the era da vigilancia em massa. A era da Gen-3”. Reclamam tanto dos comunistas sobre a opressao, censura e vigilancia em massa mas o capitalimo esta parecendo igual, farinha do mesmo saco

    Responder
  2. Non Sense says:
    5 de Abril de 2026 às 12:42

    Querem nos impor a vigilancia em massa ate nos ceus do espaco. uerem impor IA nas pessoas. Querem impor IA em todos os produtos. Quem embutir IA tudo para controlar todos. O tecnofacismo tirano e opressor e financeiro das bigtechs estao passando dos limites saudaveis. Mas havera coisa pior. Recomendo a leitura de https://novafuture.org/futurology/reading-your-mind-what-if-the-tyrants-dream-came-true/

    Responder
  3. Non Sense says:
    5 de Abril de 2026 às 12:46

    Verificacao de Biometria facial se tornou obeigatorio para acessar bancos, saques e fazer transferencias. Isso é completamente ridiculo e opressor

    Responder
  4. Non Sense says:
    5 de Abril de 2026 às 12:53

    Sem privacidade nos tempos de hoje. O google querendo piorar mais ainda a situacao forcando o android a se tornar fechado roubando android de nos, nos dando um golpe em baixo golpe sujo. Veja no http://keepandroidopen.org

    Responder

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