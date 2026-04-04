Acordo multimilionário vai dar aos EUA satélites de vigilância no espaço
O Governo dos Estados Unidos da América (EUA) selecionou a BlackSky para conceber e construir a próxima geração das suas capacidades de vigilância espacial, incluindo aplicações de monitorização em órbita terrestre e no espaço cislunar.
Recentemente, a BlackSky anunciou um novo contrato com o Governo dos EUA, por via do qual o país vai pagar à empresa aeroespacial para desenvolver capacidades avançadas de vigilância espacial.
O contrato agora anunciado é um acordo de entrega indefinida/quantidade indefinida (em inglês, IDIQ), o que significa que a empresa fornecerá tantos satélites e serviços de monitorização quanto o Laboratório de Investigação da Força Aérea necessitar para as suas missões.
Capacidade tecnológica da BlackSky
Conforme citado, a BlackSky é especializada em serviços de inteligência e vigilância em tempo real, com recurso a Inteligência Artificial, baseados no espaço.
A empresa está a construir uma constelação de satélites de imagem e reconhecimento, oferecendo os seus serviços tanto a governos como a clientes comerciais em todo o mundo.
Além disso, a empresa desenvolve e fabrica as suas próprias arquiteturas de software e hardware, incluindo o recentemente lançado satélite Gen-3, destinado a aplicações de imagem de alta resolução.
Os satélites Gen-3 já são capazes de capturar imagens altamente detalhadas, fornecendo dados e imagens precisas de veículos, edifícios e pessoas em todo o planeta.
Com o novo contrato com o Governo dos EUA, as futuras gerações das cargas orbitais da BlackSky irão aprimorar ainda mais as já notáveis capacidades da plataforma Gen-3.
Aplicações estratégicas da tecnologia da empresa
Os EUA vão pagar à empresa 99 milhões de dólares, começando com um investimento inicial de dois milhões de dólares para lançar o primeiro grande projeto sob o contrato IDIQ.
A BlackSky tinha já anunciado o desenvolvimento de uma carga óptica de grande abertura para observação da Terra, bem como a plataforma de satélites Aros para recolha de dados multiespectrais.
O contrato entre a empresa e o Governo dos EUA abrangerá os satélites Gen-3, Aros e cargas mais avançadas.
Como os EUA podem beneficiar deste acordo?
Segundo o comunicado de imprensa da BlackSky, o Governo dos EUA pretende recorrer à captura de imagens e recolha de dados em alta resolução, comunicações digitais espaciais de baixa latência e outras aplicações.
Os satélites poderão permitir aos EUA recolher imagens e dados detalhados em tempo quase real, monitorizando desde movimentos militares até crises humanitárias, tanto na Terra como na região entre a Terra e a Lua.
Esta cobertura avançada garantir-lhes-á, potencialmente, uma visão estratégica mais ampla e a capacidade de reagir rapidamente a eventos críticos, ao mesmo tempo que reduz a dependência de tecnologias externas.
Uma vez que a BlackSky opera com um modelo de negócio integrado, que combina uma plataforma de software proprietária, fabrico de satélites interno e compatibilidade com veículos de lançamento atuais e futuros, espera-se que os novos satélites funcionem como pontos de armazenamento de dados e hubs de processamento, garantindo compatibilidade com futuros centros de dados baseados no espaço.
Anunciam de forma tao entusiasmada uma aberracao desta “Welcome to the era da vigilancia em massa. A era da Gen-3”. Reclamam tanto dos comunistas sobre a opressao, censura e vigilancia em massa mas o capitalimo esta parecendo igual, farinha do mesmo saco
Querem nos impor a vigilancia em massa ate nos ceus do espaco. uerem impor IA nas pessoas. Querem impor IA em todos os produtos. Quem embutir IA tudo para controlar todos. O tecnofacismo tirano e opressor e financeiro das bigtechs estao passando dos limites saudaveis. Mas havera coisa pior. Recomendo a leitura de https://novafuture.org/futurology/reading-your-mind-what-if-the-tyrants-dream-came-true/
Verificacao de Biometria facial se tornou obeigatorio para acessar bancos, saques e fazer transferencias. Isso é completamente ridiculo e opressor
Sem privacidade nos tempos de hoje. O google querendo piorar mais ainda a situacao forcando o android a se tornar fechado roubando android de nos, nos dando um golpe em baixo golpe sujo. Veja no http://keepandroidopen.org