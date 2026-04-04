Acordo multimilionário vai dar aos EUA satélites de vigilância no espaço

O Governo dos Estados Unidos da América (EUA) selecionou a BlackSky para conceber e construir a próxima geração das suas capacidades de vigilância espacial, incluindo aplicações de monitorização em órbita terrestre e no espaço cislunar.

Recentemente, a BlackSky anunciou um novo contrato com o Governo dos EUA, por via do qual o país vai pagar à empresa aeroespacial para desenvolver capacidades avançadas de vigilância espacial.

O contrato agora anunciado é um acordo de entrega indefinida/quantidade indefinida (em inglês, IDIQ), o que significa que a empresa fornecerá tantos satélites e serviços de monitorização quanto o Laboratório de Investigação da Força Aérea necessitar para as suas missões.

Capacidade tecnológica da BlackSky

Conforme citado, a BlackSky é especializada em serviços de inteligência e vigilância em tempo real, com recurso a Inteligência Artificial, baseados no espaço.

A empresa está a construir uma constelação de satélites de imagem e reconhecimento, oferecendo os seus serviços tanto a governos como a clientes comerciais em todo o mundo.

Além disso, a empresa desenvolve e fabrica as suas próprias arquiteturas de software e hardware, incluindo o recentemente lançado satélite Gen-3, destinado a aplicações de imagem de alta resolução.

Os satélites Gen-3 já são capazes de capturar imagens altamente detalhadas, fornecendo dados e imagens precisas de veículos, edifícios e pessoas em todo o planeta.

Com o novo contrato com o Governo dos EUA, as futuras gerações das cargas orbitais da BlackSky irão aprimorar ainda mais as já notáveis capacidades da plataforma Gen-3.

Aplicações estratégicas da tecnologia da empresa

Os EUA vão pagar à empresa 99 milhões de dólares, começando com um investimento inicial de dois milhões de dólares para lançar o primeiro grande projeto sob o contrato IDIQ.

A BlackSky tinha já anunciado o desenvolvimento de uma carga óptica de grande abertura para observação da Terra, bem como a plataforma de satélites Aros para recolha de dados multiespectrais.

O contrato entre a empresa e o Governo dos EUA abrangerá os satélites Gen-3, Aros e cargas mais avançadas.

Como os EUA podem beneficiar deste acordo?

Segundo o comunicado de imprensa da BlackSky, o Governo dos EUA pretende recorrer à captura de imagens e recolha de dados em alta resolução, comunicações digitais espaciais de baixa latência e outras aplicações.

Os satélites poderão permitir aos EUA recolher imagens e dados detalhados em tempo quase real, monitorizando desde movimentos militares até crises humanitárias, tanto na Terra como na região entre a Terra e a Lua.

Esta cobertura avançada garantir-lhes-á, potencialmente, uma visão estratégica mais ampla e a capacidade de reagir rapidamente a eventos críticos, ao mesmo tempo que reduz a dependência de tecnologias externas.

Uma vez que a BlackSky opera com um modelo de negócio integrado, que combina uma plataforma de software proprietária, fabrico de satélites interno e compatibilidade com veículos de lançamento atuais e futuros, espera-se que os novos satélites funcionem como pontos de armazenamento de dados e hubs de processamento, garantindo compatibilidade com futuros centros de dados baseados no espaço.