Se pensa que mais nada pode surpreender, engana-se. Depois do ataque às antenas a mais recente luta do Reino Unido é desmantelar a venda de pen drives fraudulentas “anti-5G”.

A empresa responsável pela venda destes equipamentos garante que as pens protegem contra as ondas da rede de quinta geração.

A vida dos ingleses não está fácil no que respeita às novas tecnologias. Depois de várias manifestações contra a rede 5G, as quais já danificaram pelo menos 77 antenas, há agora outro problema para resolver.

Reino Unido luta contra a venda de pens “anti-5G”

A agência governamental de defesa do consumidor,em Londres e em conjunto com a polícia londrina, está a esforçar-se para tentar impedir a venda de um equipamento que alega proteger as pessoas contra os perigos da rede 5G.

O equipamento é vendido pela empresa 5GBioShield que garante que a pen drive de 128MB protege contra o espectro 5G. O produto está à venda por 283 libras, cerca de 314 euros.

De acordo com Stephen Knight, do Gabinete de Defesa do Consumidor londrino, em declarações à BBC, este dispositivo é uma “farsa”.

Este gabinete é responsável por proteger os consumidores e empresas de Londres. Neste momento encontra-se a trabalhar em estreita colaboração com o departamento da polícia da cidade inglesa. O objetivo é conseguir uma ordem judicial para encerrar o site da empresa que vende a pen USB.

Pen USB promete proteger a sua casa e a sua família da rede 5G

Segundo a descrição do produto que consta no site da empresa:

A pen USB da 5GBioShield protege a sua casa e a sua família, graças ao catalisador holográfico de camada nano, que pode ser usado ou colocado próximo a um smartphone ou outro dispositivo elétrico, radiação o equipamento que emita EMF. Este é o resultado da mais avançada tecnologia atualmente disponível para equilibrar e prevenir os efeitos devastadores causados por ondas elétricas não naturais, particularmente (mas não limitado a) 5G, para todas as formas de vida biológica.

A equipa Pen Test Partners, que desmonta e testa equipamentos eletrónicos abriu esta Pen e concluir que não havia nada fora do comum.

De acordo com a análise desta empresa, a Pen que suportadamente protege contra o 5G tem uma capacidade de 128 MB, traz um autocolante barato e vem com um PDF de 25 páginas que, no fundo, repete a maior parte das informações que já constam no site da 5GBioShield.

As vendas desta Pen “anti-5G” começaram a aumentar quando um dos membros externos do Comité Consultivo 5G de Glastonbyry mencionou o dispositivo, dizendo “usamos este equipamento e achamos útil“. Para além disso, foi ainda deixado um link para a BioShield.