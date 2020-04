Este tempo de crise trouxe a muitos a necessidade de se reinventarem e até as impressoras 3D ganharam uma nova vida, sendo hoje um objeto essencial para ajudar o país a proteger-se.

Seja para ajudar ou para colocar os seus projetos em prática, poderá também ter a sua impressora 3D. No entanto, o que hoje damos a conhecer, vai além disso. Trata-se de uma impressora 3D modular que além da impressão, ainda faz gravação a laser e pode ser utilizada como uma CNC.

Os projetos em impressoras 3D ganharam uma nova vida com o COVID-19, sendo elemento essencial para a criação de peças como estrutura de viseiras ou até mesmo válvulas para respiradores. Além destas funcionalidades, uma impressora 3D poderá ser essencial para quem está em casa com tempo para meter projetos pessoais para fora do bloco de ideias.

A Creality CP-01 vai mais além

A Creality CP-01 é assim um equipamento modular que se adapta a diferentes funções. Para tal, inclui três componentes dedicados a cada uma delas, fáceis de trocar entre si, na estrutura principal.

A primeira das funções é então a impressão 3D em PLA, ABS ou TPU. A precisão de impressão é de aproximadamente 0,1mm e tem uma velocidade de impressão de 10 a 80 mm/s. As peças poderão ser impressas numa área de 200 x 200 x 200 mm.

Em segundo lugar, está a gravação a laser, preparada para ser utilizada em materiais como a madeira, o papel, plástico, entre outros. A gravação será feita a partir de ficheiros JPG ou JPEG e o laser tem uma potência de 0,5 W. A área de gravação é de 200 x 200, no máximo.

Finalmente, permite cortar ou cravar com recurso a uma CNC. Os materiais suportados são também a madeira, plástico, papel ou ainda PCB. Funciona a 4800 rotações por minuto, utilizando então o mesmo espaço do anterior.

A multifuncional Creality CP-01 está disponível por cerca de 580€, com envio a partir da Europa.

Creality CP-01