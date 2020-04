Reescrever a história humana em Humankind

Muitos jogos, ao longo dos tempos, tentaram reproduzir de forma divertida, realista e séria a evolução da sociedade humana (do passado até ao presente e futuro). Os estúdios franceses Amplitude Studios encontram-se a desenvolver o seu projeto Humankind que, segundo eles, será uma aventura pela História Humana.

Venham conhecer mais do jogo.

Já desde os velhinhos Spectrum e afins que existem exemplos de jogos que permitem aos jogadores reescrever a História Humana no planeta Terra (e mais longe…).

Humankind, em desenvolvimento pelos estúdios gauleses da Amplitude Studios (Endless Space, Endless Legends,…) será mais um?

“O foco é reviver a jornada através da História e não o Destino“, este é o lema da Amplitude Studios quando se referem ao seu trabalho, Humankind.

Na sua génese, Humankind é um jogo de estratégia baseado em mecânicas 4X (eXplorar, eXpandir, eXtrair, eXterminar) e que, tal como o nome sugere, levará o jogador numa aventura épica pelo desenvolvimento da civilização humana, da Idade do Bronze até à Idade Moderna.

Humankind baseia o conceito de sucesso de uma forma algo distinta em relação a outros jogos. O jogador poderá medir o seu sucesso no jogo consoante a “pegada” que vá deixando no planeta e na sociedade que construiu: a Glória.

Mas o que é isto da Glória? Pois, bem! A Glória corresponde à forma como o jogador e os seus feitos serão recordados Era após Era. E esses feitos tanto podem ser o aumento das suas cidades como pelo facto de ter construído uma Maravilha no seu território. Seja como for, cada um desses feitos ficará na História e é dessa forma que o jogador será recordado e avaliado.

A Glória pode ser adquirida de 6 formas distintas:

crescimento da população;

expansão das nossas cidades;

pesquisa tecnológica;

influência cultural;

conquistas militares

construção de Wonders e outros eventos especiais;

O jogo permitirá aos jogadores algo de curioso e interessante. Além de permitir que o jogador escolha a sua Cultura (sociedade) inicial, o jogador poderá ainda transcender essa cultura para uma visão sua de como deveria ser.

Trata-se de algo interessante, pois permitirá a criação de Culturas mistas entre o historicamente correto com os ideais do jogador. E essa noção de multiculturalismo com a união de várias culturas distintas correspondem a uma das pedras basilares de Humankind.

Gostaríamos também de convidar-vos a assistir a uma entrevista aos estúdios da Amplitude Studios onde nos é contado um pouco mais da história de Humankind, assim como de onde surgiu a inspiração e motivação para o desenvolvimento do jogo.

Humankind será lançado este ano para PC, ainda sem data concreta.