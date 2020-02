Coronavírus provoca aumento de venda de tablets na China

Com a situação dramática que se vive na China devido ao Coronavírus, muitas pessoas estão a comprar tablets para lhes ser possível trabalhar e estarem informadas.

Para além disso, várias escolas também oferecem a possibilidade de cursos online. Todas estas estratégias permitem que, de alguma forma, as pessoas continuem as suas vida, diminuindo o risco de propagação do vírus.

As últimas atualizações indicam que o Coronavírus já infetou mais de 79 mil pessoas em todo o Mundo e matou mais de 2.500. Também um português, a bordo do navio Diamond Princess no Japão, está confirmado como infetado. Para além disso, as atenções viram-se agora para a Itália, que tem visto o número de infetados a aumentar sem controlo.

No entanto, e apesar de o Mundo digital ter sofrido significativamente os efeitos do Coronavírus, a verdade é que é à tecnologia que os chineses têm recorrido para dar continuidade à sua vida.

Venda de tablets aumentou na China, devido ao Coronavírus

O Coronavírus obrigou a que várias zonas da China, e não só, fossem fechadas, de modo a não provocar a propagação do vírus. As pessoas ficaram, assim, condicionadas e limitadas para realizar as suas tarefas e o seu trabalho, bem como a ter acesso à informação.

Desta forma, a população chinesa tem comprado cada vez mais tablets, mesmo havendo uma menor capacidade de produção.

A venda de tablets na China teve um aumento significativo, uma vez que os equipamentos permitem, remotamente, que as pessoas acedam à informação, sem necessidade de contacto directo com outras pessoas. Assim, a população pode trabalhar a partir das suas casas o que, consequentemente, evita a propagação do vírus.

Também para evitar o aumento de casos de contágio, várias escolas oferecem cursos online para que os estudantes se possam manter em casa.

Maior procura e menor produção aumenta o preço dos tablets

Atualmente, na China as compras são feitas maioritariamente através das lojas online, uma vez que as lojas físicas estão fechadas. Desta forma é possível obter mais informações acerca da compra e venda de equipamentos.

Segundo o Digitimes, duas observações que puderam ser constatadas é que os tablets esgotaram em muitos sites, mas o preço dos equipamentos também aumentou.

Ou seja, o iPad de 32GB está a ser vendido por US$ 355, o que equivale a 327€, e o iPad de 128 GB por US$ 440, ou seja, 405€. Se pesquisarmos na loja oficial da Apple, verificamos que esses tablets estão a US$ 329 e US$ 429, respetivamente.

