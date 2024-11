Contagem decrescente para Black Friday: seleção de produtos Huawei com desconto

A Black Friday já chegou à Huawei Store e esta é a semana com os maiores descontos num mês recheado de promoções e ofertas em vários dispositivos. A campanha, que decorre até 30 de novembro, é a oportunidade perfeita para adquirir um presente de Natal antecipado e obter um dispositivo da marca a um preço mais competitivo.

Até ao final do mês, aqueles que procuram um smartphone com uma ótima capacidade fotográfica, um smartwatch versátil e elegante, uns auriculares com um som poderoso ou um tablet para criarem mesmo quando estão em movimento, podem tirar partido da campanha especial de Black Friday da Huawei e passar a usufruir de um ecossistema de dispositivos que colaboram em perfeita harmonia.

O Huawei Pura 70 Ultra, o Watch GT 4, os FreeClip e o MatePad Pro 12.2 representam os conceitos ‘Fashion Forward’ e ‘Creation of Beauty’ e são algumas das sugestões da marca para quem procura a combinação perfeita entre arte e tecnologia.

Huawei Pura 70 Ultra para registar os melhores momentos

O Huawei Pura 70 Ultra oferece uma experiência premium e uma qualidade de fotografia sem precedentes. Para capturar os melhores momentos, incorpora uma câmara frontal de 13 MP, a câmara retrátil Ultra Lighting 50 MP, uma câmara ultra grande angular de 40 MP e a câmara Ultra Lighting Macro Telephoto de 50 MP.

Apresenta ainda um modo de otimização de imagens, que utiliza o motor de alta qualidade de imagem XD Fusion Pro. Composto por um conjunto de lentes de alta qualidade, o Huawei Pura 70 Ultra obteve 163 pontos, a pontuação mais elevada na história de classificação DXOMARK, uma entidade de referência independente que avalia cientificamente smartphones, lentes e câmaras.

O topo de gama introduz o Crystal Armor Kunlun Glass, que utiliza um material inovador de carbono de diamante amorfo altamente transparente, o que lhe garante maior resistência e durabilidade. Além disso, para que o utilizador possa fotografar durante todo o dia, possui uma bateria de longa duração e o modo turbo, que permite carregar 50% da bateria em apenas 10 minutos.

PVPR com desconto: 1199,00 €

Oferta: Huawei FreeClip

Cores: castanho, verde e preto

Huawei Watch GT 4: um smartwatch elegante para todas as ocasiões

O Huawei Watch GT 4 é uma boa opção para aqueles que pretendem conciliar uma rotina preenchida com um estilo de vida ativo e saudável, sem perder a sofisticação dos seus looks. Este smartwatch faz lembrar um relógio tradicional, mas é, na verdade, bem mais do que isso.

Dotado de tecnologia e funcionalidades inteligentes, converte-se facilmente no companheiro ideal para o dia a dia. Com um design elegante, o Huawei Watch GT 4 apresenta-se com funcionalidades de fitness e bem-estar, que monitorizam diversos parâmetros, desde a qualidade do sono ao stress, sem esquecer a monitorização do ciclo menstrual

Com um ecrã AMOLED de 1,43 polegadas, o Huawei Watch GT 4, além de elegante, permite ainda enviar mensagens rápidas, fazer chamadas por Bluetooth, reproduzir música e consultar a agenda pessoal. É compatível com iOS e Android e tem a duração de até duas semanas de autonomia.

PVPR com desconto: desde 189,00 €

Cores modelo 41 mm: verde, branco, malha dourada e prateado

Cores modelo 46 mm: preto, verde, castanho e cinza

Huawei FreeClip: a combinação perfeita entre estilo e tecnologia open-ear

Leves, confortáveis e resistentes, os Huawei FreeClip são o dispositivo de áudio indicado para quem procura uma alternativa versátil aos auriculares convencionais. Cada auricular pesa apenas 5,6g e contam com a classificação IP54 de resistência à água e ao suor, sendo ideais para os utilizadores que fazem uso do equipamento durante atividades físicas.

Graças ao formato inovador, que se assemelha a um ear cuff, adapta-se às diversas curvaturas do ouvido, reduzindo a tensão na cartilagem do utilizador e garantindo que os auriculares não caem, mesmo durante os treinos mais exigentes.

Outra característica que os diferencia é a tecnologia Smart Wear Detection, que deteta e adapta instantaneamente o auricular ao ouvido esquerdo ou direito. Assim, os utilizadores podem usufruir de uma experiência mais prática, sem a preocupação de escolher o auricular correto para cada ouvido.

No que diz respeito à autonomia da bateria, os auriculares asseguram até 8 horas de utilização consecutiva e até 36 horas quando utilizados com o estojo de carregamento. Suportam a funcionalidade de carregamento rápido, que possibilita 3 horas de autonomia com apenas 10 minutos de carregamento.

Huawei MatePad Pro 12.2: a ferramenta para dar asas à criatividade

Inspirado na textura delicada das pinturas de seda tradicionais, o Huawei MatePad Pro 12.2 exibe o design Golden Silk, que reproduz a textura única da seda dourada, de modo a irradiar um brilho deslumbrante e a imitar o toque orgânico do tecido.

O tablet introduz o ecrã Tandem OLED PaperMatte, cuja tecnologia cancela os efeitos de interferência da luz, brilhos e reflexos. Desta forma, garante uma experiência de visualização consistente e semelhante à do papel, seja em casa, no escritório ou ar livre. Com apenas 5,5mm de espessura e um peso de 508g, acompanha o utilizador em todas as ocasiões e promete ser a ferramenta ideal para criação em movimento.

Para incentivar a criatividade, a aplicação GoPaint oferece uma vasta gama de ferramentas de criação digital, incluindo pincéis originais e telas de texturas realistas.

O dispositivo suporta a tecnologia Huawei NearLink, para um emparelhamento com periféricos confortável e sem complicações. Além disso, apresenta o novo teclado Huawei Glide (ES), que incorpora um design dois-em-um que torna possível o armazenamento e carregamento da caneta e teclado.

Suporta ainda o Huawei SuperCharge de 100 W, que leva a bateria de zero a 100% em apenas 55 minutos. Por outro lado, o Smart Power Conserve garante que o tablet pode ficar em standby até 380 dias.

PVPR: 999,00 €

Oferta: Huawei FreeBuds Pro 3 mediante a aplicação do cupão A122PRO3

Cor: dourado