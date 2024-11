Reveladas algumas promoções Black Friday

Tal como tudo, nos tempos que correm, também o Mundo dos Videojogos entra no espirito Black Friday. Venham conhecer algumas campanhas anunciadas.

Bundle Playstation 5 Fortnite Cobalt Star e acessórios

A Sony revelou na semana passada o Bundle Playstation 5 Fortnite Cobalt Star que vai apresentar 75€ de desconto na Black Friday.

Este bundle inclui uma consola Playstation 5, 8 itens cosméticos para o jogo (com um valor estimado de 5.000 V-Bucks) e 1.000 V-Bucks para usar no Fortnite. Estará disponível com um desconto de 75€ em ambas as edições, tanto na Edição Digital (374,99€) como na Edição Standard (474,99€), como parte das ofertas de Black Friday, que decorrem até 12 de dezembro.

O Bundle Fortnite Cobalt Star inclui:

Roupa "Cobalt Snowfoot" (com estilo LEGO)

Acessório para as costas "Sapphire Star"

Picareta "Indigo Inverter"

Embrulho "Weathered Snow Stripes"

Bateria "Cobalt Crash"

Impulso "Krackle" (estilo pintado a dourado)

Rodas "Discotheque" (estilo pintado a dourado)

Rasto "Stella" (estilo pintado a dourado)

1000 V-Bucks

Este bundle pode ser adquirido nos pontos de venda habituais desde hoje com o desconto de 75€ em ambos os modelos, dentro das ofertas de Black Friday, até 12 de dezembro.

Além disso, haverá descontos em periféricos, com 20€ de desconto nos comandos DualSense (até 12 de dezembro), DualSense Edge (até 31 de dezembro), e nos auscultadores Pulse Elite, e 30€ de desconto nos auriculares sem fios Pulse Explore (ambos até 31 de dezembro). Por outro lado, o PlayStation VR2 terá um desconto de 200€ na versão isolada e de 250€ no bundle com Horizon: Call of The Mountain, reduzindo o seu PVPR para 399,99€ em ambos os casos, até 31 de dezembro.

A Black Friday 2024 conta também com uma vasta variedade de ofertas em títulos de PlayStation 5 e PlayStation 4 em formato físico, tanto nos pontos de venda habituais como na PlayStation Direct. Assim, todos os tipos de jogadores poderão encontrar o jogo (ou jogos) que mais se adequem aos seus gostos, ou aos gostos do familiar ou amigo a quem querem oferecer um grande presente. Entre os destaques estão Marvel's Spider-Man 2, Astro Bot, Rise of the Ronin, Stellar Blade, Helldivers 2 ou God of War: Ragnarök, entre outros. Estas ofertas estarão disponíveis até 19 de dezembro.

Electronic Arts e a Black Friday

Também a Electonic Arts se junta à Black Friday, com valentes ofertas e descontos para esta campanha de 2024.

Não se esqueçam que o período promocional se situa entre 18 de Novembro a 15 de Dezembro de 2024 e podem ver de seguida a lista completa de videojogos e preços promocionais.

IT TAKES TWO, Desde 20,99 €

DEAD SPACE REMAKE, Desde 20,99 €

STAR WARS JEDI: SURVIVOR, Desde 20,99 €

EA SPORTS WRC, Desde 20,99 €

THE SIMS 4 (FAMILY), Desde 20,99 €

NFS UNBOUND, Desde 20,99 €

NFS HEAT, Desde 20,99 €

NFS HOT PURSUIT REMASTER, Desde 25,99 €

PLANTS VS ZOMBIES BATTLE FOR NEIGHBORVILLE, Desde 25,99 €

UNRAVEL 2, Desde 25,99 €

BURNOUT PARADISE REMASTERED, Desde 25,99 €

EA SPORTS UFC 5, Desde 30,99 €

EA SPORTS F1 24, Desde 41,99 €

EA SPORTS FC 25, Desde 41,99 €

Black Friday "apanha" também a Bandai Namco

O chamamento da Black Friday também chegou à Bandai Namco pelo que alguns dos seus jogos mais valiosos e importantes estarão a preços bastante... interessantes.

A campanha Black Friday 2024 da Bandai Namco, prolonga-se de 18 de Novembro a 1 de Dezembro de 2024 e inclui:

DRAGON BALL FIGHTERZ, Desde 15,99€

DRAGON BALL Z KAKAROT, Desde 15,99€

LITTLE NIGHTMARES (1 + 2), Desde 20,99€

CRISIS CORE - FINAL FANTASY VII – REUNION, Desde 20,99 €

THE WITCHER 3 : COMPLETE EDITION, Desde 20,99€

THE WITCHER 3: WILD HUNT (Switch), Desde 20,99€

UNKNOWN 9: AWAKENING, Desde 26,99€

BATEN KAITOS I & II HD REMASTER, Desde 30,99 €

NARUTO X BORUTO ULTIMATE NINJA STORM CONNECTIONS, Desde 30,99€

NICK JNR PARTY ADVENTURE, Desde 30,99€

MATCHBOX AVENTURAS AL VOLANTE desde 30,99€

SAND LAND, Desde 30,99€

SWORD ART ONLINE LAST RECOLLECTION, Desde 30,99€

THE GRINCH: CHRISTMAS ADVENTURES, Desde 30,99€

THE PATRICK STAR GAME, Desde 30,99€

TEKKEN 8, Desde 36,99€

DARK SOULS TRILOGY, Desde 36,99 €

ONE PIECE ODYSSEY DELUXE EDITION, Desde 36,99 €

ELDEN RING STANDARD EDITION, Desde 40,99€

SWORD ART ONLINE FRACTURED DAYDREAM, Desde 46,99€

ELDEN RING: SHADOW OF THE ERDTREE, Desde 61,99€

Nintendo responde positivamente à Black Friday

A Nintendo anunciou que mais de dois mil jogos da Nintendo Switch estão com desconto na Nintendo eShop, enquanto as promoções de consolas estão disponíveis na My Nintendo Store na promoção Black Friday deste ano. A promoção começou na segunda-feira, dia 18 de novembro às 14:00 e termina no domingo, dia 1 de dezembro às 23:59, hora local.

Na Nintendo eShop, destaque para: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, no qual os jogadores embarcam numa aventura épica pela terra e céus de Hyrule; EA Sports FC 25, onde os jogadores se podem reunir para jogar em grupo, gerir o seu próprio clube e muito mais; Super Mario Odyssey no qual os jogadores se juntam a Mario numa enorme aventura 3D para salvar a Princesa Peach dos planos de casamento de Bowser; e Red Dead Redemption, que acompanha a jornada do cowboy Marston pelos extensos territórios do oeste americano e do México enquanto luta para enterrar o seu passado manchado de sangue. Visite a Nintendo eShop para ver a lista completa.

Na My Nintendo Store, os downloads digitais estão em promoção jogos digitais da Nintendo e o comando Nintendo 64 para Nintendo Switch tem 30% de desconto para membros do Nintendo Switch Online (reduzido de €49,99 para €34,99). Além disso, a My Nintendo Store conta também com uma oferta variada de packs de consolas Nintendo Switch, presentes exclusivos, packs de presentes, e muito mais.

E mais! Estarão em promoção alguns acessórios e merchandise até 12 de janeiro de 2025, incluindo conjuntos LEGO, auscultadores, comandos, sacos e bolsas. Qualquer encomenda acima de €80 incluirá também um enfeite de Natal do Mario.

Na campanha Traz um Amigo, os utilizadores receberão um código para uma adesão adicional de 12 meses do Nintendo Switch Online quando comprarem uma adesão individual de 12 meses do Nintendo Switch Online ou Nintendo Switch Online + Pack de expansão*1 na My Nintendo Store, Nintendo eShop ou no site oficial da Nintendo até 1 de dezembro de 2024.

Apenas se qualificam compras na Nintendo eShop, no site oficial da Nintendo e na My Nintendo Store. Renovações automáticas e códigos de download comprados noutros vendedores externos não se qualificam. O código para uma adesão adicional de 12 meses adquirido via Nintendo eShop será entregue por e-mail no espaço de 72 horas.

Muitas mais promoções Black Friday se juntam a estas. A semana promete ser "quente" no que respeita a jogos e consolas.