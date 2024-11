Aterro sanitário tem “guardada” uma fortuna de 575 milhões de euros… em Bitcoins!

A história é simples. Um inglês, em 2009, comprou 8 mil Bitcoins. Como na altura o investimento era de "meia dúzia de trocos", o homem esqueceu que tinha esse "dinheiro". Depois de um upgrade ao seu computador, o disco onde constava tal fortuna foi para o lixo. Passado uns anos, percebeu que estava multimilionário, mas o disco está depositado num aterro sanitário. E agora?

Homem perdeu fortuna em Bitcoin no valor de 500 milhões de libras

James Howells, 39 anos, tem tentado recuperar o disco rígido que contém a sua fortuna perdida em Bitcoin, que acredita estar num aterro sanitário de Newport, há mais de uma década. O disco rígido contém alegadamente 8000 Bitcoins - que valiam cerca de 4 milhões de libras (cerca de 4,5 milhões de euros) na altura em que foi deitado fora.

Contudo, com a valorização da criptomoeda, o investimento feito em 2009 vale mais de 569 milhões de libras (575 milhões de euros) desde o recente aumento da Bitcoin.

Um aterro carregado de dinheiro

James Howells adquiriu os Bitcoins, também conhecidas como BTC, durante os primeiros tempos da criptomoeda. A sua chave privada - uma chave digital utilizada para aceder às moedas - estava armazenada no disco rígido do seu computador. Quando o homem atualizou o hardware, o disco foi guardado numa gaveta.

O disco permaneceu na gaveta até 2013, quando a companheira de Howells o deitou fora acidentalmente. Desde então o homem tem-se desdobrado em solicitações à autarquia de Newport para que lhe concedam o acesso ao aterro de Docksway para procurar o disco rígido desaparecido.

No entanto, a Câmara recusou-se a fazê-lo, afirmando anteriormente que a escavação “não era possível” ao abrigo da sua licença e que “a própria escavação teria um enorme impacto ambiental na área circundante”.

Já sem qualquer argumento plausível que convença a autarquia, Howells ofereceu anteriormente ao município 25% do valor das moedas para serem utilizadas em projetos comunitários locais. Entretanto, parece que já reduziu a sua oferta para 10%.

Lesado dos Bitcoins no aterro

No mês passado, anunciou que estava a processar a Câmara Municipal de Newport, pedindo uma indemnização de £495.314.800 (cerca de 593,1 milhões de euros).

Na minha opinião, estão a reter a minha propriedade sem o meu consentimento e não me permitem procurá-la. A última vez que lhes fizemos uma oferta para se encontrarem, valia 500 milhões de libras, há algumas semanas, e eles recusaram.

Disse Howells.

O preço do Bitcoin atingiu recentemente um recorde, subindo para mais de 90 mil euros por unidade após a vitória de Donald Trump nas eleições nos Estados Unidos. Com tal subida, Howells especulou que, no próximo ano, a Bitcoin no seu disco rígido poderia valer mil milhões de libras.

Possivelmente não haverá outro aterro sanitário tão afortunado como o do Docksway.