O Natal está à porta e a tradição leva-nos a fazer troca de presentes… ou apenas oferecer. Por vezes não é tarefa fácil escolher um presente, mas há aqueles presentes de Natal que não deixam ninguém indiferente.

Assim, mesmo que o valor seja um pouco acima do que foi inicialmente planeado, poderá fazer as maravilhas de quem o receber.

Presentes de Natal: Smartphones

Samsung Galaxy Note 10 8GB/256GB

O Samsung Galaxy Note 10 é, como já aqui dissemos várias vezes, o mais produtivo smartphone do mercado, muito graças à sua S Pen e ao seu ecrã generoso.

Além disso, as suas câmaras reforçam a qualidade da fotografia e vídeo, sendo uma excelente opção para quem é amante desta área. O desempenho de excelência é garantido e, como tal, não irá desagradar nenhum presenteado este Natal.

Xiaomi Mi MIX 3 6GB/128GB

Em segundo lugar, sugerimos como presente de Natal um Xiaomi Mi Mix 3. Este modelo oferece 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno, já o seu sistema operativo é o Android, com a interface de utilizador MIUI da Xiaomi.

Está disponível nas cores preto e azul, sendo que o grande destaque do Mi MIX 3, vá para a sua câmara frontal integrada numa estrutura deslizante. De referir que este módulo frontal tem duas câmaras de 24 MP + 2 MP e na traseira são de 12 MP + 12 MP.

O processador é o Snapdragon 845 e a bateria, com tecnologia de carregamento rápido, tem uma capacidade de 3200 mAh.

Huawei P30 Pro 6GB/128GB

Ainda sobre presentes de topo, daqueles que só damos a alguém mesmo muito especial, sugerimos o melhor smartphone fotográfico, o Huawei P30 Pro.

Além da excelente câmara fotográfica, capaz de fazer zoom até 50 vezes, ainda oferece uma autonomia acima do normal para um topo de gama e tem tempos de carregamento extremamente rápidos.

O Huawei P30 Pro vem equipado com o processador Kirin 980, que conta com duas unidades de processamento neuronal, associadas à Inteligência Artificial.

Blackview BV9700 Pro 6GB/128GB

Agora uma opção para aqueles que necessitam de um smartphone para todas as aventuras e trabalhos: o Blackview BV9700 Pro. A sua resistência é comprovada pelos seus certificados IP68, IP69K e a norma MIL-STD-810G.

Além disso, vem equipado com sensor de batimentos cardíacos e tecnologia capaz de medir a qualidade do ar. Assim é capaz de avaliar a presença de compostos orgânicos voláteis, níveis de dióxido de carbono e presença de outros compostos químicos.

Além da câmara normal do smartphone, a Blackview criou uma câmara externa dedicada à fotografia noturna. As suas características permitem uma captura de imagens em ambientes de muito pouca luz, mas também oferece uma visão noturna em tons monocromáticos.

Xiaomi Redmi Note 8T 4GB/64GB

O Xiaomi Redmi Note 8T já se encontra a um preço mais acessível, sendo que estamos perante um lançamento recente da Xiaomi.

Trata-se de um smartphone com 6,3 polegadas e resolução FullHD+, equipado com o Snapdragon 665, 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno.

Para fotografia conta com 4 câmaras no módulo principal, sendo uma delas de 48 MP. É importante referir ainda que tem uma generosa bateria de 4000 mAh que carrega a 18W.

Xiaomi Redmi Note 7 4GB/128GB

O Xiaomi Redmi Note 7 surge também dentro das opções de presentes de Natal. Um smartphone com 6,3″ e com um processador Snapdragon 660, que oferece ainda 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Na traseira inclui uma câmara dupla de 48 MP + 5 MP e na frente uma de 13 MP. Para quem faz questão de ter jack de áudio de 3,5 mm, saiba que pode contar com ele neste smartphone. Por fim, a bateria é de 4000 mAh com tecnologia de carregamento rápido Quick Charge 4.

Presentes de Natal: Smartwaches

Samsung Galaxy Watch R800 46mm

Passando agora para o universo dos relógios inteligentes, uma das excelentes opções para oferecer este natal, passa pelo Samsung Galaxy Watch R800 46mm. A qualidade Samsung em smartwatches é inquestionável e os amantes de relógios vão adorar receber um que além de elegante ainda oferece tecnologia de topo.

Disponível em preto, prateado e rose gold adapta-se tanto aos gostos masculinos como femininos. Dentro das suas muitas funcionalidades, o destaque vai para a monitorização das atividades desportivas e atividade física diária. Se passar muito tempo sentado, ele vai alertá-lo para fazer alguns movimentos. Vem ainda com GPS e NFC, com a funcionalidade de pagamentos.

Xiaomi Amazfit GTS

Outra opção para os seus presentes de Natal, esta já mais acessível, é o Xiaomi Amazfit GTS. O seu design remete-nos mais para a oferta da Apple, com ecrã quadrado e bracelete em borracha. Dentro desta oferta é possível escolher inúmeras cores.

Tem certificado de resistência a água 5ATM, o que o torna numa boa opção para monitorizar natação, por exemplo. Além da natação, evidentemente, também permite monitorizar uma série de outras atividades físicas. Além disso, ainda tem GPS. A autonomia média deste relógio é de 14 dias.

Presentes de Natal: Auriculares Bluetooth

O jack 3.5 mm pertence ao passado, já em boa parte dos smartphones, e é necessário ponderar uma alternativa.

A qualidade do som que nos chega aos ouvidos e o conforto que podemos desfrutar aumenta significativamente com as linhas de topo destes dispositivos. É claro que há opções mais económicas, mas o custo/benefício nem sempre justifica. Assim, estas são boas opções de presentes de Natal.

Apple Airpods

Os Apple AirPods de 2019 são uma versão renovada da versão original dos AirPods. Traz o mais recente Processador H1 e têm autonomia para 5 horas de reprodução contínua.

É claro que essa autonomia poderá ser alargada com a utilização da bateria da caixa de carregamento. Assim, em conjunto com a caixa, será possível mais de 24 horas de autonomia. Dessa forma, se não for um utilização muito intensivo, poderão ser utilizados vários dias sem necessidade de recarregamento da caixa.

Os AirPods estão disponíveis em duas versões: com caixa de carregamento normal, ou caixa de carregamento sem fios, para serem utilizados numa base de carregamento. Estão disponíveis com um desconto entre 15 a 20% relativamente à loja oficial.

Samsung Galaxy Buds

Há quem não goste do design dos Apple AirPods, e os Samsung Galaxy Buds podem ser um alternativa mais discreta, nesta lista de presentes de Natal. Trata-se de um dispositivo desenvolvido com o “dedo” da AKG, uma marca com experiência comprovada em produtos áudio.

Estes earbuds são fornecidos numa caixa de carregamento, com a ligação ao smartphone a ser desencadeada automaticamente assim que são retirados da caixa.

São altamente ergonómicos, com formas ajustáveis, para que o encaixe no ouvido seja perfeito e confortável. Cada auricular pesa apenas 6g e têm uma autonomia para até 6 horas de reprodução contínua.

À semelhança dos Apple AirPods, a caixa de carregamento também suporta carregamento sem fios, existindo apenas essa versão. Estão disponíveis em branco e preto.