França multa Google em 150 M€ por causa do Google Ads

Há mais uma multa “histórica”. A França multou a gigante Google em 150 M€ por abuso de posição dominante na publicidade. Esta é a terceira sanção mais importante alguma vez aplicada por abuso de posição dominante pela Autoridade da Concorrência francesa.

A empresa das pesquisas pode agora defender-se, apresentando as medidas e procedimentos que pretende adotar.

A Autoridade da concorrência francesa aplicou uma multa de 150 milhões de euros à Google. Em causa está o abuso de posição dominante no mercado de publicidade na Internet da sua plataforma Google Ads. A revelação foi feita pela própria Autoridade da Concorrência de França.

Multa Pesada: Google tem de explicar como funciona ao nível da publicidade

De acordo com a Reuters, nunca a Autoridade tinha aplicado sanções ao gigante americano Google. No seguimento do processo, pediu à Google “que esclareça as regras de operação da sua plataforma de publicidade e os processos de suspensão de contas” de alguns anunciantes.

Segundo Isabelle de Silva, presidente da Autoridade da concorrência francesa…

É a terceira sanção mais importante alguma vez aplicada por abuso de posição dominante pela Autoridade da Concorrência. As regras da empresa das pesquisas para a publicidade “devem ser claras”.

A Autoridade da Concorrência salienta ainda que a falta de clareza das regras aplicadas pela Google em relação aos anunciantes “pode ter desencorajado o desenvolvimento de sites inovadores”.

De acordo com a Lusa, o regulador dá agora dois meses à empresa para apresentar um relatório detalhando das medidas e procedimentos que pretende adotar.

A Google LLC é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos. O Google aloja e desenvolve uma série de serviços e produtos baseados na internet e gera lucro principalmente através da publicidade proveniente do Google Ads. A Google é a principal subsidiária da Alphabet Inc.

