Ryanair investigada por cobrar aos pais para sentarem ao lado dos filhos nos voos

A maior low-cost da Europa está na mira dos reguladores por cobrar uma taxa para que pais e filhos viajem juntos, uma prática única entre as grandes companhias aéreas.

A Ryanair está a ser investigada pela Autoridade da Concorrência e Mercados do Reino Unido (em inglês, CMA) por cobrar uma taxa para que os pais se possam sentar ao lado dos seus filhos durante um voo.

A companhia irlandesa é a única grande transportadora a operar a partir do Reino Unido que impõe este custo de forma obrigatória.

A investigação surge depois de a CMA ter concluído que esta taxa não é opcional, ao contrário do que acontece com todos os outros passageiros, para quem a reserva de lugar é facultativa.

No caso das famílias com crianças entre os dois e os 11 anos, ou com menores com deficiência, a companhia exige que pelo menos um dos pais viaje sentado junto dos filhos. Para cumprir essa obrigação imposta pela própria Ryanair, os pais têm de pagar.

A CMA alega ter identificado esta prática na grande maioria das rotas da Ryanair no Reino Unido.

A Ryanair diz que não cobra para sentar com os filhos, mas...

A companhia aérea rejeita as acusações e classificou a alegação como "infundada", garantindo que irá "desmentir estas falsas alegações da CMA".

O argumento da companhia aérea é de que não existe nenhuma taxa específica para sentar ao lado dos filhos. O que existe é uma taxa de reserva de lugar, aplicável a qualquer passageiro que queira escolher o seu assento.

Conforme apontado pela CMA, o problema está na contradição entre esse argumento e as regras de segurança da própria companhia, que obrigam os pais a sentar-se com os filhos.

O que está em causa na investigação?

Agora, a CMA vai apurar se esta prática viola a legislação de defesa do consumidor no Reino Unido.

Os reguladores querem perceber se os pais estão a suportar custos que deveriam ser da responsabilidade da companhia aérea, nomeadamente garantir que crianças e menores com deficiência viajam acompanhados de um adulto responsável, conforme exigido pelas normas internacionais de aviação.

Outras companhias aéreas resolvem esta questão de forma diferente: ou alocam automaticamente lugares juntos durante a reserva, sem custo adicional, ou oferecem a opção de sentar crianças com um adulto sem cobrar pela escolha do lugar.

A Ryanair permanece como a única grande exceção neste panorama, segundo a CMA.

O desfecho desta investigação poderá ter implicações significativas na forma como as companhias aéreas estruturam as suas políticas de lugares.