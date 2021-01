Como colocar num iPod 50 milhões de músicas do Spotify?

Usar um iPod para colocar músicas do Spotify é juntar dois grandes momentos no que toca ao armazenamento da música. Aliás, são mesmo pontos de viragem na indústria da música. Na altura que o iPod foi lançado, Steve Jobs criou mesmo um slogan que se tornou épico em 2001: “1.000 músicas no seu bolso”.

Com um salto de 20 anos, um curioso “hacker” desafiou o sistema e não colocou mil, mas sim 50 milhões de temas musicais que podem ser transmitidas via Spotify.

O passado da música no iPod, como o presente do streaming no Spotify

Guy Dupont, um jovem de Massachusetts, começou este projeto quando tinha 17 anos e quando recebeu o iPod de um parente. O talentoso rapaz alterou o gadget da Apple com tecnologia moderna por forma a incorporar o Spotify. Segundo o vídeo, Dupont retirou as entranhas da máquina de música para lhe dar um novo interior.

As novas peças incluem um computador Raspberry Pi Zero W com capacidade para Wi-Fi e Bluetooth de 10 dólares, um ecrã de 40 dólares e uma bateria recarregável de 7 dólares.

Conforme podemos ver, o dispositivo funciona quase da mesma forma que o iPod original. Isto é, a click wheel permite na mesma forma que o utilizador selecione rapidamente uma faixa de música – só agora o utilizador pode escolher uma da vasta biblioteca do Spotify. Outra diferença é que, em vez daqueles minúsculos cliques audíveis quando se girava a roda, a adição de um motor háptico significa que o dispositivo agora vibra.

Armazenar a música que flui da web

Algumas das imagens mostram a Dupont cuidadosamente a montagem do dispositivo. Além disso, nas imagens, o jovem refere três peças de software que o ajudaram a ter sucesso na sua criação. Então, duas delas foi ele próprio as escreveu, mas houve ajuda de terceiros.

Como tal, ele faz um agradecimento ao autor de um post num blogue há 11 anos que ofereceu algumas informações cruciais que lhe permitiram pôr a roda de clique a funcionar, um avanço que foi vital para o sucesso da tarefa.

Este projeto não teria sido nem remotamente tão interessante se eu não pudesse fazer a click wheel original funcionar.

Disse Dupont no vídeo.

Num artigo do Hackaday é explicado o processo de construção com mais detalhes. O autor termina com a informação que embora o seu vídeo possa parecer um anúncio ao Spotify, a melhor maneira de apoiar os artistas é comprar a sua música em vez de a transmitir (streaming), e também comprar os seus produtos.

Leia também: