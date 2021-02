Câmaras frontais com mais de 100 MP estão a chegar, mas será que faz sentido?

Os smartphones têm câmaras cada vez melhores. São verdadeiras máquinas fotográficas que nos acompanham no dia-a-dia de forma compacta. A limitação da captura em RAW há muito que também foi ultrapassada e o Zoom ótico existe sem colocar em causa a qualidade da imagem captada. Vemos também uma aposta maior no número de megapíxeis, o que, sabemos, que nem sempre corresponde a melhores resultados. Hoje é muito comum vermos topos de gama e não só com câmaras com mais de 100 MP.

Então e se começarmos a ver isso nas câmaras frontais dedicadas às selfies? Fará sentido?

Os primeiros smartphones com câmaras de mais de 100 MP foram lançados pela Xiaomi e pela Samsung com um sensor de 108 MP desenvolvido pela própria Samsung. Este sensor foi projetado para equipar as câmaras traseiras de modelos como o Xiaomi Mi 10 Pro ou o Samsung Galaxy S20 Ultra.

Hoje já existem vários modelos com câmaras com mais de 100 MP na traseira, mas, aparentemente, há já quem esteja a planear colocá-los na parte frontal.

Câmaras frontais com mais de 100 MP estão a chegar

O conhecido leaker da rede social Weibo, Digital Chat Station, fez uma publicação onde deixou no ar a possibilidade das câmaras com mais de 100 MP estarem para chegar à zona frontal dos smartphones.

Numa tradução direta, através do Google Tradutor, pode ler-se: A selfie de 100 milhões de píxeis está realmente chegando, ilumine a sua beleza😅.

A publicação não revela mais detalhes. Não há marcas e muito menos modelos associados ou sequer um cronograma para o lançamento.

Será que faz sentido?

Numa altura em que as fabricantes enfrentam o desafio de esconder as câmaras de selfies ou de as tornarem o menos intrusivas possível, fala-se agora nesta possibilidade.

Se pensarmos que pode vir numa estrutura deslizante, o tamanho do sensor não será um grande problema. No entanto, um sensor de 108 MP é relativamente maior que um comum de 8, 20 ou 32 MP, comuns na frente de muitos smartphones. Assim, para o colocar no ecrã ou num recorte, talvez acabe por prejudicar a experiência de visualização de conteúdos dos utilizadores.

Além desta questão de espaço, será que um smartphone precisa de uma câmara para selfies com mais 100 MP? Estas câmaras são particularmente interessantes para criar fotos de grandes dimensões, para que se possam ampliar ou recortar à vontade. Nas selfies, estes são argumentos que não fazem grande sentido, considerando que são, normalmente captadas a distâncias muito curtas.

Na sua opinião, considera que fazem falta câmaras de selfie com mais de 100 MP?