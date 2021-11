Aspiradores Viomi: Robô ou Vertical?

A limpeza da casa é um assunto desagradável para a maioria das pessoas. É provável que não conheça ninguém que não diga que tem que ir arrumar a casa sem expressar um sentimento de lamúria. É por isso que a tecnologia é sempre vista como uma aliada.

Na área dos aspiradores, existem os robôs, ideais para a limpeza do dia a dia, e os verticais que são opções mais versáteis e ideais para limpezas mais profundas. Qual destes é que está a precisar mesmo de comprar? Temos sugestões.

Viomi A9 - o aspirador vertical

O Viomi A9 é um modelo que tem três modos de sucção, sendo que tem um poder de sucção máximo de 120AW. Este equipamento é a bateria que pode oferecer uma autonomia que varia entre os 10 e os 60 minutos dependendo do modo utilizado.

O depósito de lixo tem capacidade de 400 ml e pesa, no total 1,54kg.

Este equipamento tem uma escova rotativa com LEDs frontais que ajudam a ver a mais pequena sujidade que aparece no chão. Além desta escova, há uma mais pequena, também rotativa que é ideal para aspirar sofás, bancos do carro e bagageira, ou colchões. Há depois uma cabeça com escova macia que pode se usada em móveis e ainda uma ponta comprida, para aspirar os cantos mais difíceis.

Quando o depósito do lixo ficar cheio e as escovas sujas, a limpeza é bastante simples, sendo que todos os acessórios são facilmente laváveis com água.

Este produto está disponível por 109,99 € em armazém europeu e já com taxas incluídas.

Viomi A9

Viomi V3 - o robô aspirador

Ora, a versatilidade do modelo anterior é, para muitas pessoas, conseguida com o aspirador que já tem em casa. No entanto, para o dia a dia, não é prático e requer intervenção humana direta. Basicamente, a pessoa tem que agarrar no aspirador e limpar.

Com um robô, até pode estar fora de casa para o colocar a limpar. Para aspirar o pelo dos animais, as areias que vêm nos sapatos, as migalhas de comida ou o pó do dia a dia, são equipamentos ideais.

O modelo Viomi V3 faz mapeamento da casa, com um sistema laser avançado, e, no smartphone, é possível ajustar as áreas, gerir pisos, definir nomes, criar paredes virtuais ou áreas onde não se quer que o aspirador passe, pontos específicos de limpeza, além dos modos de aspiração e limpeza.

Tendo ele um sistema de mopa, com possibilidade de limpeza com água, a casa ficará ainda mais limpa. Além disso, o aspirador faz uma limpeza em zig-zag, mas com a funcionalidade de mopa o percurso é feito em Y, a imitar o movimento de esfregar.

O Viomi V3 tem um poder de sucção de 2700 Pa, um tanque de lixo de 550ml e um de água com a mesma capacidade. Usando a opção, aspirador + mopa, o tanque é de 300 ml e 200 ml respetivamente.

O robô inteligente Viomi V3 está disponível por 248,99€, também com envio gratuito a partir de armazém europeu e sem taxas adicionais na entrega.

Viomi V3