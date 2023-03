As disquetes não morrem, mas há razões fortes para isso

Atualmente já ninguém usa disquetes nos sistemas informáticos atuais. Contudo, estes importantes dispositivos de armazenamento de dados de outrora, ainda estão vivos na indústria e dificilmente irão morrer na próxima década. Sabe porquê?

Máquinas industriais com disquetes, há? Há, muitas!

Há uns anos, num cliente, abordava uma nova secção que a empresa em causa havia comprado a uma terceira: tecelagem. A ideia era manter os teares a funcionar, mesmos os mais antigos. Só que os antigos exigiam que houvesse uma máquina para gravar os desenhos numa disquete, que depois alimentava o próprio tear.

Ainda hoje a mecânica existe, apesar de paulatinamente, estes teares estarem a sair do ativo. Mas, tão cedo a empresa não terá tudo substituído, a disquete aqui não morre nos próximos anos.

Assim, a maioria das empresas que ainda usa disquetes são pequenas empresas ou empresas com margens apertadas que, simplesmente, nunca atualizaram os seus equipamentos ou acharam muito caro fazê-lo.

Apesar deste exemplo anterior ser de equipamento de produção, antiquado e com um nível de serviço de baixa produtividade, há outros exemplos que são de alto risco, desempenho e funcionalidade. Retirados alguns exemplos de uma publicação e indo ao encontro de outras que no passado já deixamos, a verdade é que a disquete ainda é usada em muitas partes críticas do planeta.

Aviões atualizados com esta tecnologia? Sim, há!

Segundo é referido, o responsável de manutenção da Geosky, uma companhia aérea de carga com sede em Tbilisi, Geórgia, ainda usa disquetes para aplicar atualizações críticas a dois 747-200 de 36 anos, originalmente entregues à British Airways em 1987.

Quando uma atualização é lançada, precisamos descarregá-la para duas disquetes de 3,5 polegadas. Como já não há computadores com unidades de disquete integradas, tivemos que adquirir uma drive externa. Depois levamos os discos para a aeronave para atualizar o sistema de gestão de voo. A operação leva cerca de uma hora.

Explicou Davit Niazashvili, o responsável de manutenção da Geosky.

As atualizações contêm dados essenciais, como alterações em pistas e auxílios à navegação, e são divulgadas a cada 28 dias de acordo com um cronograma global fixo já está definido até 2029.

Disquetes no arsenal nuclear dos EUA? Sim, era uma realidade

Atualmente, existem cerca de 20 Boeing 747-200 que permanecem em serviço em todo o mundo, e apenas em configurações militares ou de carga. A Força Aérea dos EUA opera seis, dois deles como Força Aérea Um.

Sobre o uso de disquetes noutras áreas militares, não está claro se ainda é uma realidade. Contudo, até há bem poucos anos, e falámos até 2019, os militares dos EUA empregaram as disquetes de 8 polegadas ainda mais antigas no seu arsenal nuclear.

Vários outros tipos de aeronaves comerciais também usam disquetes, incluindo variantes mais recentes do 747 e do 767, Airbus A320s mais antigos e alguns jatos executivos, como os Gulfstreams construídos até a década de 1990.

É possível atualizar de disquetes para pens USB, cartões SD ou até mesmo transferência sem fio, mas isso pode custar milhares de dólares - e significa fazer uma alteração em algo que, embora arcaico, é conhecido por funcionar.

Existem alguns outros estranhos becos sem saída evolucionários aos quais nos encontramos presos porque tudo tem que se curvar aos deuses da confiabilidade na aviação. Ainda usamos cartões PCMCIA e discos Zip, que também são cada vez mais difíceis de encontrar. Temos ciclos de design muito mais longos que parecem sempre estar a ficar para trás dos dispositivos de consumo, mas estamos a alcançar.

Disse Brian Ford, da ACI Jet, uma empresa de manutenção de aeronaves com sede na Califórnia.

Além destas máquinas, o mundo industrial está carregado de equipamento, antigo, que não pode dispensar a disquete. Por exemplo, ainda estão no ativo muitas máquinas de bordar, máquinas CNC, entre outros.

A título de exemplo, a empresa americana PLR Electronic tem na sua lista de equipamentos a funcionar com disquetes que vão desde teares, consolas de iluminação de palco, impressoras de placas de circuito, osciloscópios, impressoras digitais, eletrocardiógrafos, analisadores de sinais vetoriais, máquinas de moldagem por injeção, máquinas de curvar tubos e canos, serras em cubos, cortadores de fio, cortadores de plasma, prensas de metal, mesas de som, instrumentos musicais como pianos e teclados, entre outros equipamentos.

Há milhares e tipos de dispositivos ainda com "floppy disk"

Empresas como a PLR são procuradas para se conseguir atualizar os sistemas por forma a deixar as disquetes em favorecimento de sistemas mais recentes, como as pens USB. O problema por vezes está nas alterações que são caríssimas, coisas simples que podem custar milhares de euros e as empresas não têm margem para estas atualizações de equipamentos que podem estar na eterna lista de modernização.

Assim, a disquete pode nunca realmente morrer.

Existem pessoas no mundo que ainda estão ocupadas a encontrar, a reparar e a manter fonógrafos de 1910, então é muito difícil acreditar que a disquete vai desaparecer completamente.

Disse Lori Emerson, professor da University of Colorado Boulder e fundador do Media Archaeology Lab.

Existe software que tenta substituir de forma transversal a necessidade da "drive A:", como seguramente devem conhecer aplicações do tipo Virtual Floppy Drive. Portanto, se tem as suas, guarde, ainda poderão a fazer falta e render-lhe uns euros!