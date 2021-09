Anycubic Photon Ultra – impressora 3D DLP mais acessível já está disponível na Kickstarter

A Anycubic é uma fabricante de impressoras 3D que, ao longo do tempo, tem revelado produtos de qualidade a preços relativamente acessíveis. Agora, a primeira impressora de alta precisão DLP acessível chega finalmente à plataforma Kickstarter.

A Anycubic Photon Ultra surge como uma opção que traz como vantagem aos utilizadores uma manutenção muito baixa, uma impressão com grande resolução e um baixo consumo de energia.

Anycubic Photon Ultra - a impressora 3D DLP mais acessível

A Anycubic está no mercado das impressoras 3D há já algum tempo e foi com o modelo Anycubic Photon, lançado em 2017, que começou a atrair verdadeiramente a atenção dos consumidores. Esta impressora, rapidamente, tornou-se no modelo mais vendido da empresa e motivou-a a desenvolver uma linha mais completa de impressoras 3D a resina, além de ter feito o mercado mexer-se também nesse sentido.

Atualmente, as impressoras 3D DLP disponíveis no mercado têm preços elevados e são comercializadas mais ao nível industrial. Mas para quebrar esta barreira, a Anycubic criou a Anycubic Photon Ultra. Assim, torna-se mais acessível criar peças com grande detalhe em casa, numa pequena empresa ou mesmo numa escola.

Anycubic Photon Ultra vem com a mais recente tecnologia DLP da Texas Instrument. Tem uma fonte de luz poderosa que emite luz ultravioleta num chip DLP em comparação com a impressora 3D LCD.

As impressoras DLP recorrem a um projetor que reflete toda a luz num píxel através de um microespelho, portanto, não há convergência de luz, obtendo contrastes preto-branco mais nítidos. Já as impressoras LCD convergem toda a luz num píxel, o que pode causar saliências e sombras nas bordas dos modelos. Ao exibir linhas finas e textos de tamanho pequeno, as impressoras DLP são mais nítidas do que as impressoras LCD, com cores mais puras e camadas mais ricas, resultando numa textura mais delicada e cantos mais detalhados dos modelos.

Os detalhes

Como a Anycubic Photon Ultra usa um projetor de luz digital para curar a resina, ele pode fornecer luz mais uniformemente com uniformidade 5% -15% maior do que as impressoras LCD. Portanto, isso trará uma melhoria considerável nos detalhes e na textura do modelo. A 3dprinterly.com analisou já esta impressora 3D e referiu que:

A introdução da tecnologia DLP para utilizadores comuns é um grande passo na direção certa para a impressão 3D em resina, e a precisão que podemos alcançar é notável.

Uma vez que não existe um ecrã LCD (que teria que ser substituído a cada 3 a 5 meses), o projetor interno que possui deverá ter uma vida útil de mais de 20 mil horas. Contas feitas, a Anycubic refere que deverá isto corresponder a uma poupança superior a 500 €.

Em seguida são mostrados alguns exemplos de peças impressas através da Anycubic Photon Ultra:

A impressora Anycubic Photon Ultra DLP garante também uma eficiência de luz de 40%, o que é 15 vezes maior do que os 2,5-3% com os quais as impressoras LCD geralmente operam. Assim, o consumo energético é bastante mais reduzido. A impressora consome entre 0,017 - 0,034 kWh para imprimir um modelo de 100 mm de altura. Além disso, não apresenta problemas de sobreaquecimento, mesmo sem sistema de ventilação integrado.

Disponibilidade e preço

A impressora 3D Anycubic Photon Ultra está agora em crowdfunding no Kickstarter, a terminar no próximo dia 14 de outubro. Está disponível por um preço de $399 (cerca de 340€) para as primeiras 300 unidades, $459 (cerca de 390€) para as seguintes 500 unidades, e por $499 (cerca de 424€) para as seguintes 2000 unidades.

Assim que a campanha terminar, o preço de venda passará a ser de $599 (cerca de 509€).

Anycubic Photon Ultra - Kickstarter